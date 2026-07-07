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Общество

Грубость дорого обошлась: казахстанца арестовали после скандала с врачом

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 19:38 Фото: pixabay
Кордайский районный суд рассмотрел дело о неуважении к медицинскому работнику, сообщает Zakon.kz.

В июне текущего года обвиняемый, находясь на приеме у врача в больнице села Сортобе, оскорбил ее нецензурными выражениями.

Как отметили в суде, вина гражданина подтверждена протоколом, показаниями потерпевшей и свидетелей. Однако сам он вину так и не признал.

"Потерпевшая сообщила, что не прощает Ю. и просит назначить ему наказание в виде ареста. Санкция ч. 2 ст. 80-1 КоАП (Проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей) предусматривает штраф на физических лиц в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", – подытожили в суде.

Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства то, что правонарушение совершено впервые. Отягчающие обстоятельства не установлены. Постановлением суда Ю. признан виновным по ч. 2 ст. 80-1 КоАП, и ему назначен административный арест сроком на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

В американском штате Делавэр 33-летний мужчина убил бывшую девушку, а затем расчленил ее труп и спрятал в чемодан. Злоумышленника приговорили к пожизненному сроку.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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