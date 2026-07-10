Информационное сообщение: Выборы в Курултай-2026

Общие условия предоставления ТОО "Компания "ЮрИнфо" интернет-площадей на сайте www.zakon.kz для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан.

ТОО "Компания "ЮрИнфо" – собственник сайта www.zakon.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 "О выборах в Республике Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан от 01.07.2026 г. № 1338 "О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан" информирует политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия в выборах в депутаты Курултая Республики Казахстан, которые назначены на 23 августа 2026 года Указом Президента Республики Казахстан от 01.07.2026 г. № 1338.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов по партийным спискам и заканчивается в ноль часов дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте начинается после 18:00 23 июля 2026 года и заканчивается в 00:00 22 августа 2026 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и доверенным лицом политической партии.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении доверенного лица политической партии, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия документа, подтверждающего регистрацию партийного списка; копия документа, подтверждающего полномочия доверенного лица политической партии (в их числе подтверждающий удостоверительный документ выданный уполномоченным органом); копия удостоверения личности доверенного лица; документы, подтверждающие полномочия доверенного лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию доверенного лица, предоставившего информацию.

Политические партии, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты. Доверенное лицо политической партии обязано по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

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