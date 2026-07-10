Информационное сообщение: Выборы в Курултай-2026
ТОО "Компания "ЮрИнфо" – собственник сайта www.zakon.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 "О выборах в Республике Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан от 01.07.2026 г. № 1338 "О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан" информирует политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия в выборах в депутаты Курултая Республики Казахстан, которые назначены на 23 августа 2026 года Указом Президента Республики Казахстан от 01.07.2026 г. № 1338.
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов по партийным спискам и заканчивается в ноль часов дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте начинается после 18:00 23 июля 2026 года и заканчивается в 00:00 22 августа 2026 года.
Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и доверенным лицом политической партии.
Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении доверенного лица политической партии, которые затем фиксируются в договоре.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, подтверждающего регистрацию партийного списка;
- копия документа, подтверждающего полномочия доверенного лица политической партии (в их числе подтверждающий удостоверительный документ выданный уполномоченным органом);
- копия удостоверения личности доверенного лица;
- документы, подтверждающие полномочия доверенного лица, для заключения договора.
Очередность размещения на Сайте агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.
Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.
Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию доверенного лица, предоставившего информацию.
Политические партии, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.
Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты. Доверенное лицо политической партии обязано по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.
Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Стоимость размещения материалов:
Размещение в социальных сетях @zakon.kz
Размещение медийной рекламы
Размещение медийной рекламы. Нестандартные форматы
Технические требования к принимаемым для размещения материалам:
Требования к контенту:
- К размещению принимаются готовые баннеры в формате: HTML5, GIF, JPEG, PNG
- Размер должен в точности соответствовать выбранному вами формату изображения;
- Баннер не должен имитировать несколько объявлений, например, состоять из множества уменьшенных копий одного изображения;
- Изображения в баннере должны быть качественными и понятными, с разборчивым текстом. Не допускается использование расплывчатых или смазанных изображений;
- Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд;
- Анимация должна воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд;
- В объявлениях запрещается использовать мерцание, мигающий фон и прочие раздражающие эффекты;
- Запрещается использовать раздражающее вредоносное поведение скриптов: например, вызовы для самопроизвольного открытия pop-up, смены адреса страницы и т.п.;
- Запрещены баннеры с элементами интерфейса ОС;
- Обязательно предоставление ссылки на посадочную страницу.
Технические требования для HTML5
При создании ZIP-архива с файлами HTML5 соблюдайте следующие требования:
○ Убедитесь, что файлы HTML5 из ZIP-архива совместимы с SSL. Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть совместимы с SSL.
○ Выберите среду DoubleClick в Google Web Designer. Если для создания креативов HTML5 вы используете Google Web Designer, выберите в качестве среды вариант "DoubleClick".
○ Рекомендации в отношении размеров:
Креативы HTML5 могут иметь только фиксированные размеры:
пример: <meta name="ad.size" content="width=240,height=400">
○ Пример тега кликов:
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=240,height=400">
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://ссылка на посадочную страницу"; </script>
</head>
[Здесь находится остальной код вашего креатива] </html>
○ В качестве URL перехода по клику в креативе следует использовать переменную clickTag:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<img src="images/dclk.png" border=0>
</a>
Архив ZIP должен содержать код HTML и файлы других форматов: CSS, JS, HTML, GIF, PNG,
JPG, JPEG, SVG.
Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб.
В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.
К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP. Не включайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery
Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы.
Технические требования для баннера GIF, JPEG, PNG:
- Размер баннера должен быть не более – 150 Кб; Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5 кадров в секунду.
Технические требования для размещения PR материалов:
- Все агитационные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей на портале Zakon.kz
- Заголовок и лид в материале должны соответствовать формату публикаций на портале Zakon.kz;
- Заголовок не должен превышать 90 символов с пробелами;
- Лид не должен превышать 200 символов с пробелами;
- Материалы должны сопровождаться, как минимум, одним изображением (горизонтальное фото 1920х1080рх),
- Максимально допустимое количество фото в статье – 5 фото;
- Не допускаются файлы с низким уровнем качества изображения;
- Допускается размещение до 5 гиперссылок, при условии их смысловой связи с материалом.
Технические требования к постам в социальных сетях
Посты:
- Формат изображений: JPEG, PNG
- Количество изображений: до 10
- Разрешение изображений: 1080 × 1350 px (соотношение сторон 4:5)
- Длина текста поста: от 200 до 2 200 символов с пробелами
Видео (Reels):
- Хронометраж: до 1 минуты
- Разрешение: 1080 × 1920 px (9:16)
- Формат: MP4, MOV
Instagram Stories
- Формат изображений: JPEG, PNG
- Формат видео: MP4, MOV
- Минимальное разрешение: 720 × 1280 px
- Продолжительность: до 60 секунд
- Размер видео: до 30 МБ
Telegram-канал
- Формат изображений: JPEG, PNG
- Количество изображений: до 5
- Длина поста: до 1 000 символов с пробелами
- Ширина изображения: не менее 1280 px
- Дополнительно: в описании допускается использование хештегов, внешних ссылок, а также упоминание каналов, чатов и пользователей Telegram, по согласованию с редакцией.
Видео:
- Формат: MP4, MOV, GIF
- Размер видео: до 20 МБ
- Формат изображений: JPEG, PNG
- Количество изображений: до 5
- Длина поста: до 3 000 символов с пробелами
- Разрешение изображений: 1200 × 630 px
Видео:
- Разрешение: 1080 px
- Соотношение сторон: 16:9 (широкоэкранное)
- Формат: MP4, MOV
- Размер видео: до 50 МБ
TikTok
- Формат контента: видео
- Длительность видео: от 15 секунд до 1 минуты
- Разрешение: 1080 × 1920 px
- Соотношение сторон: 9:16
- Формат: MP4, MOV
- Размер файла: до 150 МБ
- Музыка: по согласованию с редакцией, может быть подобрана редакцией из библиотеки платформы.
- Описание: до 2 000 символов.
Threads
Текст поста:
- Описание: до 500 символов
Фото:
- Формат: JPEG, PNG
- Количество: до 10 изображений
- Рекомендованный размер: от 800 px по ширине
- Максимальный вес одного файла: до 25 МБ
Видео:
- Формат: MP4, MOV
- Длительность: до 5 минут
- Количество: до 10 видео
- Максимальный вес одного файла: до 25 МБ
Дополнительно: в одном посте допускается размещение текста + фото и/или видео.
Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 14 июля 2026 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова, д. 234А, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.