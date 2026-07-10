Партия "Әділет" выдвинула самый большой список кандидатов на выборы в Курултай
Партия "Әділет" выдвинула самый представительный партийный список из 186 кандидатов. В него вошли представители науки, образования, бизнеса, промышленности, цифровой отрасли, культуры, спорта и гражданского общества.
Партийный список кандидатов в депутаты Курултая:
1. Константин Викторович Авершин
2. Ербол Адаев Дәненұлы
3. Әлия Адамбаева Райымқұлқызы
4. Кендебай Адамбек Сарыбайұлы
5. Тілектес Адамбеков Серікбайұлы
6. Асхат Аймағамбетов Қанатұлы
7. Айжан Аймағанова Талғатқызы
8. Абай Алтай
9. Жарқынбек Амантайұлы
10. Гүлзира Атабаева Нұржанқызы
11. Гүлназ Атамқұлова Төреханқызы
12. Дархан Ахмедиев Мейрамұлы
13. Съезбек Ахметов Рақышұлы
14. Сәбит Ахметов Мейрамұлы
15. Ульяна Ашимова
16. Алмат Әбдікешов Жанболатұлы
17. Мұрат Әбенов Абдуләмитұлы
18. Айымгүл Әбілева Ақылбайқызы
19. Алпамыс Әбілов
20. Бекжан Әлімқұлов Мұхидинұлы
21. Мадияр Әмірғалиев Орынтайұлы
22. Эмин Әскеров Халилұлы
23. Жанарбек Әшімжанов Садықанұлы
24. Аяужан Әшімова Тұрсынбекқызы
25. Айрат Базенов Базенұлы
26. Шалкар Байбеков
27. Зүлфия Байсақова
28. Ғиззат Байтұрсынов Сейдахметұлы
29. Нұркен Бақытбекұлы
30. Әділ Балтабаев Серікұлы
31. Айнагүл Балташева Қыдырбайқызы
32. Вадим Борисович Басин
33. Ерлан Батырбеков Ғаділетұлы
34. Жолдас Батырхан Нұрланұлы
35. Марат Башимов Советұлы
36. Рустам Баялиев Ахатханұлы
37. Елдос Баялышбаев Қайыркенұлы
38. Сергей Владимирович Бежецкий
39. Нұрлан Бекназаров Құдиярұлы
40. Ренат Бектұров Нұрмолдаұлы
41. Берік Беркімбаев Серікұлы
42. Берген Беспалинов Маратұлы
43. Әсел Бәденова Жанболатқызы
44. Дәурен Битеміров Мұхтарұлы
45. Наурызбек Бірмағанбетов
46. Евгений Больгерт Андреевич
47. Сатыбалды Бұршақов Ересұлы
48. Белла Газдиева Асланбековна
49. Наталья Николаевна Годунова
50. Ербол Данағұлов Жеткергенұлы
51. Жұлдыз Данбаева Сейітқамзақызы
52. Александр Данилов Сергеевич
53. Айбек Дәдебай Арқабайұлы
54. Қазыбек Дәуіталиев Нұрсейітұлы
55. Дидарбек Ділдәбек Жұмағалиұлы
56. Нұрлан Дулатбеков Орынбасарұлы
57. Динара Егамбердиева Асылқызы
58. Бота Елеусізова Серікқызы
59. Бегалы Ералиев Ералыұлы
60. Мағжан Ералиев Абзалұлы
61. Дәурен Ерғарин Тілекұлы
62. Нұрсадық Ергешбек Ергешбекұлы
63. Шынасыл Ерназар Жеңісұлы
64. Айсұлу Ерниязова Әлімжанқызы
65. Сұнғат Есімханов Қуатұлы
66. Серік Есматов Аманжолұлы
67. Ботагөз Жақселекова Шаймарданқызы
68. Бауыржан Жамалов Салдарұлы
69. Карлығаш Жаманқұлова Қалибекқызы
70. Арман Жансeңгіров Серікұлы
71. Алмат Жүкебаев Отаубайұлы
72. Эльдар Жұмағазиев Тынышбайұлы
73. Ләззат Жылқыбаева Әуезханқызы
74. Геннадий Геннадьевич Зенченко
75. Динара Зәкиева Болатқызы
76. Еркебұлан Ильясов Сайдоллаұлы
77. Снежанна Имашева Валерьевна
78. Ақерке Искандерова Нұрғалиқызы
79. Мейрамбай Кемалов Тамабайұлы
80. Рауан Кенжеханұлы
81. Наргиза Керімбаева Абайдоллақызы
82. Дәулет Кәрібек Жамаубайұлы
83. Алтынай Көбеева Орманқалиқызы
84. Замира Кузиева Закировна
85. Юлия Кучинская Владимировна
86. Раушан Қажыбаева Жаңабергенқызы
87. Диляра Қайдарова Радикқызы
88. Дәурен Қайыпов Айтасұлы
89. Сандуғаш Қалижанова Қайыргелдіқызы
90. Арман Қалықов Қобыландыұлы
91. Дихан Қамзабекұлы
92. Лаура Қарабасова Чапайқызы
93. Шолпан Қариева Қайратқызы
94. Ерлан Қарин Тынымбайұлы
95. Шолпан Қаринова Таңатқызы
96. Ақтоты Қисықова Жанаралқызы
97. Марат Қожаев Шәдетханұлы
98. Серік Қожаниязов Салауатұлы
99. Ләззат Қожахметова Таймырқызы
100. Асқар Құйқабаев Нұртуғанұлы
101. Ақжол Құрмансейіт Ахатұлы
102. Андрей Сергеевич Лаврентьев
103. Дәурен Маралов Әділмырзаұлы
104. Нұрбек Матжани Сейілханұлы
105. Дана Медеуова Теміртайқызы
106. Жанат Мекеева Жұмағазықызы
107. Бағдат Мусин Батырбекұлы
108. Шахмұрат Мүтәліп
109. Абылай Мүтіев Құрметұлы
110. Ерқанат Мұсылманбек
111. Мұратбек Мұхамбедиев Қайырсәпиұлы
112. Әлия Мұханбетжанова Биғазықызы
113. Назгүл Мұхтарова Батыржанқызы
114. Мади Мырзағараев Жомартұлы
115. Айжан Найымбекова Ізбасханқызы
116. Бахадыр Нарымбетов Мадалыұлы
117. Гүлісхан Нахбаева Сайфулинқызы
118. Нұржан Ниязалиев Әуезұлы
119. Ербол Нұрғалиев Жолдаспекұлы
120. Бөріхан Нұрмухамедов Жолбарысұлы
121. Кирилл Владимирович Осин
122. Әмірбек Оспанбеков Қанатбекұлы
123. Шота Оспанов Сәбитбекұлы
124. Аббат Өрісбаев Жәңгірханұлы
125. Дмитрий Иванович Павленко
126. Анжелика Борисовна Парсегова
127. Ольга Валентиновна Перепечина
128. Константин ВикторовичПетров
129. Сергей Михайлович Пономарев
130. Шерзод Аббозович Пулатов
131. Ләззат Разбеков а Мұратқызы
132. Наталья Сергеевна Рамазанова
133. Айзада Нұрланқызы Рахметова
134. Максим Николаевич Рожин
135. Мәди Рымжанов Рысбекұлы
136. Татьяна Михайлова Савельева
137. Жұлдыз Сағымбаева Әбдіполатқызы
138. Замир Сағынов Садықұлы
139. Ерлан Саиров Бияхметұлы
140. Әлібек Сайланбаев Айдосұлы
141. Эльмира Карифоллақызы Сапарова
142. Әсем Сартбаева Бахытқызы
143. Айдос Сарым Әміроллаұлы
144. Марат Себасов Бақбергенұлы
145. Елена Александровна Семидоцких
146. Айнұр Сәбитова Әлімханқызы
147. Динара Сәдуақасова Тайбасарқызы
148. Айжан Сқакова Амангелдіқызы
149. Екатерина Васильевна Смышляева
150. Ирина Анатольевна Соловьёва
151. Эльзира Солтабаева Әуесханқызы
152. Русана Сулаймонова Русланқызы
153. Аят Сүгіpбай Исатайұлы
154. Жұлдыз Сүлейменова Досбергенқызы
155. Айсұлу Сүлейменова Қанатқызы
156. Тәттігүл Талаева Жақсыбайқызы
157. Нұргүл Талғатбекова Ахатқызы
158. Әбілхайыр Тамабек Ғалымұлы
159. Мұхамедқали Тауан
160. Айжан Темербаева Маратқызы
161. Ирина Сергеевна Тен
162. Нұрбақыт Теңізбаев Молдахметұлы
163. Илья Сергеевич Теренченко
164. Тұрарбек Тілемісов Тілемісұлы
165. Гүлнар Тойлыбаева Қожағұлқызы
166. Армангүл Тоқтамұрат
167. Ерлан Тоқшылық Бейсенұлы
168. Нұрлан Толыбаев Әлішерұлы
169. Асылжан Төлегенов Қанатұлы
170. Қаныш Төлеушин Аманбайұлы
171. Қалия Төренова Батталқызы
172. Руфина Касымовна Усанова
173. Анар Фазылжан Мұратқызы
174. Әсел Хаирова Әнуарқызы
175. Мұса Хайруллиев Қарашаұлы
176. Арман Хайруллин Ғабидоллаұлы
177. Еділ Хамза
178. Имамзада Шағыртаев Қуанышбайұлы
179. Айгүл Шалбаева Дүйсенқызы
180. Үнзила Шапақ
181. Никита Сергеевич Шаталов
182. Мейрамбек Шермағамбет
183. Марат Шибұтов Мақсұмұлы
184. Ләззат Шыңғысбаева Алтынбекқызы
185. Станислав Александрович Щербаков
186. Мамирхан Юлдашев Муталибович