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Алматы накроет новая волна жары: синоптики рассказали о погоде на неделю

высокие температуры летом, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 09:07 Фото: pixabay
Сильная жара до +39 градусов ожидается в Алматы на предстоящей неделе. Осадки будут кратковременными и пройдут лишь в отдельные дни. Однако в горах и предгорьях синоптики предупреждают о ливнях, грозах и возможном подъеме уровня воды в реках, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие семь дней в Алматы прогнозируется особенно жаркая погода. По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, температура воздуха днем будет держаться на уровне +33+39°C. Лишь в середине недели атмосферные фронты ненадолго принесут дожди и грозы.

Как отмечают синоптики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а в отдельных регионах – шквалы и град. При этом юг и центр страны останутся преимущественно без осадков.

"В Алматинской области, как и еще в ряде регионов республики, сохранится сильная жара до +35+39°C", – отметил представитель Гидрометцентра.

11 июля в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20+22°C, днем воздух прогреется до +33+35°C.

12 и 13 июля характер погоды практически не изменится. При переменной облачности осадков не прогнозируется, ветер сменит направление на восточное и сохранит скорость 3-8 м/с. Ночью ожидается +21+23°, днем жара усилится до +34+36°C.

14 июля в городе станет менее устойчиво. Днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза, ветер сменится на западный, временами с порывами до 15 м/с. Несмотря на осадки, дневная температура останется высокой – +33+35°C.

Синоптики также объявили штормовое предупреждение:

13-14 июля в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на прилегающих территориях Алматы ожидаются сильные дожди. Это может привести к формированию склонового стока, подъему уровня воды в реках, локальным разливам и подтоплению отдельных участков. При превышении опасных отметок не исключена угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог, расположенных в поймах рек.

15 июля сохранится переменная облачность, вновь ожидаются кратковременный дождь и гроза. Западный ветер усилится порывами до 15 м/с. Температура ночью составит +20+22°C, днем воздух прогреется до +35+37°C.

16 и 17 июля осадки прекратятся. При переменной облачности и слабом западном ветре в Алматы вновь установится сухая и очень жаркая погода. Ночью ожидается +21+23°, а днем температура достигнет +37+39°C.

Кроме того, в период 11-15 июля в Алматы действует штормовое предупреждение из-за сильной жары: днем температура воздуха будет достигать +35+37°C. В Алматинской области максимальные значения составят +35+39°C, а на севере региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Накануне в Казгидромете объявили штормовое предупреждение в разных частях страны. Казахстанцев предупредили о пыльной буре, граде и экстремальной жаре.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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