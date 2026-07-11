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События

Более 60 производителей кумыса представляют свою продукцию на BaiQymyz-2026 в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:20 Фото: акимат Астаны
11 июля 2026 года стартовал Международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026, который продлится два дня на ипподроме "Қазанат", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В фестивале принимают участие более 60 производителей кумыса из разных регионов Казахстана, а также гости из Кыргызской Республики и Якутии (Россия). Посетители смогут продегустировать различные виды национального напитка, познакомиться с традициями его приготовления и увидеть международный конкурс, где лучшие производители поборются за звание лучших.

Для гостей работает насыщенная культурно-спортивная программа: кулинарные шоу и мастер-классы по приготовлению национальных блюд, конкурс "Лучший казы", соревнования по кокпару, байге, аударыспаку, қыз қуу, стрельбе из традиционного лука, а также состязания "Қой көтеру", "Жілік сындыру", шөген ойыны, конный квиддич, показ боевых коней, парад лошадей ER QANATY и выступления мастеров верховой езды.

В рамках фестиваля также проходит конкурс "Дәстүр сәні: BaiQymyz-2026", направленный на популяризацию национальной культуры и традиций. Итоги будут проведены 12 июля.

На главной сцене выступят Sadraddin, Казыбек Курайыш, Газизхан Шекербек, этно-фольклорный ансамбль "Туран", Жубаныш Жексен, Кайрат Баекенов и группа Format, Кыдырали Болманов, Каракат Абильдина и другие исполнители.

Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет на один или сразу на два дня. Пенсионеры и дети до 16 лет могут посетить мероприятие бесплатно.

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Айсулу Омарова
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