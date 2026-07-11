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События

885 семей получат ключи от новых квартир в Алматы

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:57 Фото: акимат Алматы
Аким города Алматы Дархан Сатыбалды и председатель правления АО "Отбасы Банк" Ляззат Ибрагимова приняли участие в церемонии вручения ключей от новых квартир семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

В рамках первого этапа программы жилье из коммунального жилищного фонда получат 885 семей.

Обращаясь к новоселам, Дархан Сатыбалды подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из ключевых приоритетов государственной социальной политики.

Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:57

Фото: акимат Алматы

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева повышение благосостояния граждан является одним из важнейших направлений государственной политики. Особое внимание уделяется обеспечению жильем тех, кто действительно нуждается в поддержке государства. В этом году в Алматы планируется улучшить жилищные условия более 11 тысяч нуждающихся граждан", – сказал аким Алматы.

По его словам, сегодняшний этап стал началом масштабной работы по обеспечению алматинцев жильем. После передачи 885 квартир на первом этапе планируется предоставить еще 1832 квартиры на втором этапе, 670 – на третьем и 6161 – на четвертом. Таким образом, до конца года тысячи алматинских семей смогут решить жилищный вопрос.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:57

Фото: акимат Алматы

Всего в 2026 году арендным жильем планируется обеспечить 8250 граждан, 1298 человек смогут приобрести квартиры по льготным кредитным программам, а не менее 1650 молодых специалистов – стать владельцами собственного жилья по программе "Алматы жастары".

ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:57

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в городе продолжают действовать дополнительные меры государственной поддержки. Для представителей социально уязвимых категорий граждан предусмотрены жилищные сертификаты, компенсирующие часть первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. В текущем году планируется предоставить 200 таких сертификатов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 12:57

Фото: акимат Алматы

Также сохраняется механизм субсидирования части арендной платы для граждан, снимающих жилье. Эта мера позволяет снизить финансовую нагрузку на нуждающиеся семьи и повысить доступность жилья.

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Айсулу Омарова
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