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События

Модернизация отопительной системы Алматы: одна из ТЭЦ серьезно отстает от графика

готовность к отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 15:34 Фото: gov.kz
Министр энергетики Казахстана выяснил, на каком этапе обновление ТЭЦ Алматы перед зимним периодом. Выяснилось, что одна станция почти готова, а другая отстает от графика модернизации, сообщает Zakon.kz.

Подготовка Алматы к предстоящему отопительному сезону продолжается. Сразу две теплоэлектроцентрали переводят на природный газ. На ТЭЦ-2 работы по переводу станции на природный газ выполнены уже на 92%, тогда как модернизация ТЭЦ-3 заметно отстает от графика.

Такие выводы были сделаны по итогам рабочей поездки министра энергетики Ерлана Аккенженова, который посетил строительные площадки обеих станций города.

По данным Министерства энергетики, строительная готовность ТЭЦ-2 достигла 92%. На объект уже поставлено практически все технологическое оборудование, а на площадке работают около 1,5 тыс. специалистов и свыше 140 единиц строительной техники.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 15:34

Фото: gov.kz

Вместе с тем министерство поручило не снижать темпы строительства. Подрядчикам необходимо привлечь дополнительных монтажников и сварщиков, а также ускорить оформление документов, необходимых для проведения пусконаладочных работ.

Совсем иная ситуация сложилась на ТЭЦ-3. Строительная готовность станции составляет около 26%, что значительно ниже запланированных показателей.

Как отметили в ведомстве, одной из причин отставания стали задержки с поставками оборудования. Кроме того, сейчас на объекте работают около 600 человек, тогда как для выполнения графика требуется почти 1,6 тыс. специалистов. Это уже сказывается на сроках строительства ряда ключевых объектов станции, включая распределительное устройство и системы управления.

строительные площадки ТЭЦ, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 15:34

Фото: gov.kz

Министр поручил заказчику и генеральному подрядчику увеличить количество рабочих и строительной техники, а также ускорить поставки оборудования.

"Объективные сроки утверждены, никакие переносы не обсуждаются. Требую незамедлительно устранить кадровый дефицит и кратно увеличить объемы спецтехники на стройке", – заявил Ерлан Аккенженов.

В Министерстве энергетики предупредили, что если в ближайшее время ситуация на ТЭЦ-3 не изменится, к заказчикам и подрядным организациям могут быть применены меры ответственности – строгие взыскания.

Ранее стало известно, что алматинцы переплатили за отопление. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2025-2026 годов. Сколько миллионов вернули населению – по ссылке.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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