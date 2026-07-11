Выпускники новой эпохи: первые обладатели дипломов Университета Аризоны в Казахстане

В Петропавловске впервые вручили дипломы Университета Аризоны выпускникам совместных образовательных программ. Первый филиал американского университета в Казахстане, открытый в СКО в 2022 году по инициативе главы государства, выходит на новый этап – к масштабным совместным исследованиям.

В СКО с рабочим визитом прибыли чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Казахстан Джули Стаффт, президент Университета Аризоны Суреш Гаримелла и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Вместе с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым они обсудили перспективы стратегического партнерства Kozybayev University с Университетом Аризоны. Проект стал одним из ярких примеров международного сотрудничества в сфере высшего образования.

"Сегодня сотрудничество между США и Казахстаном как никогда крепко. Оно развивается как на государственном уровне, так и в других сферах. Одним из лучших примеров такого сотрудничества, безусловно, является коллаборация с Университетом Аризоны. Спасибо за сотрудничество. Надеюсь, в будущем перед нами откроются новые перспективы", – отметила чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Джули Стаффт.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Сегодня по совместным программам двух университетов обучаются 369 человек.

"В свое время эти ребята не побоялись довериться университету, руководство которого обладало смелостью и дальновидностью выйти за рамки привычных границ. И сегодня наши выпускники полностью готовы к тому, чтобы стать лидерами в современном глобальном мире", – отметил президент Университета Аризоны Суреш Гаримелла.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о новом этапе стратегического партнерства. Один из главных акцентов – развитие науки и совместных исследований. Kozybayev University переходит к глубоким исследованиям в сферах сельского хозяйства, экологии, биотехнологий и промышленности. Недавно университет впервые вошел в один из престижных мировых рейтингов: из 8,5 тыс. вузов мира в итоговый список включили лишь 1,5 тыс.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Успешно действует двухдипломная программа совместно с Университетом Аризоны – одним из ведущих вузов мира. Развитие международных партнерств, академической мобильности, фокус на качестве образования и исследований открывают новые возможности для университета и студентов. Убежден, что это новая отправная точка для еще более амбициозного роста и международного признания", – отметил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

В этот же день состоялась торжественная церемония вручения дипломов SAMGAU-2026. Документы о высшем образовании получили 276 студентов Kozybayev University. Из них 31 выпускник программы двойного диплома впервые получил сразу два диплома – казахстанского и американского университетов. Дипломы и благодарственные письма отличникам учебы и активистам вручили министр науки и высшего образования РК, аким СКО, чрезвычайный и полномочный посол США в РК и президент Университета Аризоны.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Перед нами первые выпускники первого зарубежного университета – Университета Аризоны – в Казахстане. Именно этот университет в 2022 году первым откликнулся на инициативу главы государства. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это решение полностью оправдало себя. Университет Аризоны стал не просто первым зарубежным университетом, открывшим микрокампус в Петропавловске. Он стал первопроходцем новой модели международного высшего образования, основанной на академическом качестве, взаимном доверии и общей ответственности за подготовку специалистов будущего", – сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в этом году Kozybayev University выпускает 1502 молодых специалиста. Более 980 из них обучались за счет государственного образовательного заказа. Свыше 84% выпускников уже трудоустроены, многие продолжат обучение в магистратуре и докторантуре. Особенным выпуск стал для первых обладателей двух дипломов. В числе выпускников – художественный руководитель театра неслышащих танцоров "Sensitive", кавалер ордена Құрмет Ольга Ростовщикова.

"От всего сердца благодарю университет за знания, поддержку и веру в каждого студента. Получение диплома для меня – это начало нового этапа. Знания, которые я получила в университете, обязательно будут направлены на развитие инклюзивной культуры, образования и новых социальных проектов", – поделилась выпускница педагогического факультета.

Помимо торжественной части, подарком для выпускников и горожан стало выступление известных казахстанских артистов 6ELUCCI, Dosekesh и Taspay.

Первые дипломы Университета Аризоны в Казахстане стали итогом четырех лет сотрудничества двух вузов. Проект, начавшийся с 43 студентов, сегодня объединяет образование и совместные исследования Казахстана и США.