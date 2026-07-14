Футбол, шоу и победа: чем запомнился матч QJL All Star против "Боруссии" Менхенгладбах

Лучшие футболисты юношеской Freedom QJ League встретились в Алматы со сверстниками из академии немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Традиционный матч QJL All Star вновь объединил большой футбол, яркое шоу и насыщенную программу для болельщиков всех возрастов, сообщает Zakon.kz.

Еще задолго до стартового свистка территория стадиона "Хан-Тенгри" превратилась в настоящее футбольное событие. Болельщиков встречали тематические фотозоны, интерактивные площадки, VR- и AR-аттракционы, развлекательные пространства для детей и взрослых, а также фуд-корт. На протяжении всего вечера гостей сопровождали аниматоры, а кульминацией предматчевой программы стали световое и огненное шоу, создавшие атмосферу большого спортивного праздника.

Фото: QJ League

Именно в такой обстановке состоялся традиционный матч QJL All Star – ежегодное событие Freedom QJ League, которое уже стало одним из главных праздников юношеского футбола Казахстана.

Его главная особенность заключается в том, что лучшие игроки лиги получают возможность проверить свои силы против воспитанников ведущих европейских академий.

Фото: QJ League

В этом году соперником казахстанской сборной стала академия немецкой "Боруссии" Менхенгладбах – клуба с богатой историей и одной из сильнейших систем подготовки молодых футболистов в Германии. Именно воспитанники этой академии стали победителями чемпионата Германии среди команд U-17 в прошлом сезоне.

По словам организаторов, подобные встречи имеют сразу несколько важных задач: помогают молодым казахстанским футболистам получать международный игровой опыт и одновременно формируют новую культуру посещения футбольных матчей.

"Когда наши ребята выходят на поле против соперников такого уровня, они получают бесценный опыт. Но для нас важно не только то, что происходит на газоне. Мы стремимся сделать этот день настоящим праздником для всей семьи, чтобы люди приходили поддерживать молодых футболистов с самого начала их спортивного пути. Именно так формируется культура боления и растет интерес к юношескому футболу", – отметила менеджер маркетинговых коммуникаций Аяжан Жумабекова.

Фото: QJ League

Она напомнила, что QJL All Star проводится ежегодно. За последние годы соперниками сборной лиги становились представители ведущих европейских клубов, включая белградскую "Црвену звезду", мадридский "Атлетико", а теперь и воспитанников "Боруссии" Менхенгладбах. Для многих казахстанских юниоров участие в таких встречах становится первым опытом выступления против футболистов столь высокого уровня.

Фото: QJ League

Перед началом игры участников и зрителей приветствовали генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн, член совета директоров "Боруссии" Менхенгладбах и легендарный голкипер клуба Уве Кампс, директор дистрибуции Changan Kazakhstan Денис Коломацкий и президент Freedom QJ League Рохус Шох.

Фото: QJ League

Особенно теплым моментом церемонии стало вручение казахских шапанов Уве Кампсу и члену тренерского штаба немецкого клуба, чемпиону Европы и вице-чемпиону мира Кристиану Циге – в знак уважения к их многолетнему вкладу в развитие футбола. Кроме того, Уве Кампс получил памятный подарок из рук единственного олимпийского чемпиона по футболу в истории Казахстана Евгения Яровенко.

Фото: QJ League

Однако главным украшением вечера оставался сам матч. На трибунах собрались более трех тысяч болельщиков, которые с первых минут активно поддерживали команду QJL All Star. Среди зрителей было немало родителей юных футболистов, воспитанников футбольных школ и просто любителей игры, пришедших разделить атмосферу большого спортивного праздника.

Фото: QJ League

Стартовый свисток дал начало одному из самых ожидаемых событий футбольного вечера. С первых минут стало понятно, что обе команды настроены исключительно на борьбу. Гости уверенно контролировали мяч, быстро выходили из обороны в атаку и демонстрировали высокий уровень индивидуального мастерства. Это неудивительно: в составе академии "Боруссии" Менхенгладбах выступают игроки юношеских сборных разных стран, а сама система подготовки клуба считается одной из сильнейших в Германии.

Фото: QJ League

Однако сборная QJL All Star не уступала в самоотдаче. Казахстанские футболисты организованно действовали в обороне, грамотно перекрывали свободные зоны и не позволяли сопернику создавать большое количество опасных моментов. В свою очередь, хозяева также регулярно отвечали острыми выпадами, заставляя немецкую команду внимательно действовать у своих ворот.

Несмотря на высокий темп и обоюдоострую игру, основное время завершилось без забитых мячей. Победителя определила серия пенальти, которая стала настоящей кульминацией вечера. Точнее оказались футболисты QJL All Star, одержавшие победу со счетом 6:5.

Фото: QJ League

После финального удара трибуны взорвались аплодисментами. Для молодых игроков эта победа стала не только успешным результатом, но и подтверждением того, что они способны достойно конкурировать с представителями одной из сильнейших футбольных школ Европы.

Фото: QJ League

Полузащитник сборной QJL All Star и карагандинского "Шахтера" Дамир Юсупбеков признался, что команда прекрасно понимала уровень соперника.

"Футболисты "Боруссии" очень хорошо контролируют мяч, быстрее принимают решения и действуют на высоких скоростях. Это действительно европейский уровень. Но мы сумели противопоставить этому командный характер, самоотдачу и огромное желание победить. Сборная была сформирована всего за неделю, однако многие ребята давно знают друг друга по матчам за юношеские сборные и быстро нашли взаимопонимание на поле", – рассказал игрок.

Он отметил, что в составе QJL All Star собрались футболисты из разных регионов страны – Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Костаная, Тараза и других городов, однако это не помешало команде стать единым коллективом.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков и родителей. Мы чувствовали эту поддержку на протяжении всего матча. Нам хотелось доказать, что мы способны достойно сыграть против такого соперника, и, думаю, нам это удалось", – добавил футболист.

Фото: QJ League

Главный тренер сборной QJL All Star Ринат Жиембеков считает, что именно такие международные встречи помогают молодым игрокам быстрее прогрессировать.

По его словам, в матчах против ведущих европейских академий футболисты сталкиваются с совершенно другими скоростями, интенсивностью и требованиями к принятию решений. Такой опыт невозможно получить даже в самых напряженных матчах внутреннего чемпионата.

"Конечно, в начале встречи чувствовалось волнение. Ребята немного отошли от своей привычной игры, чаще использовали длинные передачи. Но после перерыва сумели успокоиться, прибавили в организации и выглядели значительно увереннее. Я очень доволен тем, как команда справилась с давлением", – отметил наставник.

Он подчеркнул, что проведение QJL All Star уже стало хорошей традицией. Каждый год Freedom QJ League формирует новую сборную лучших игроков, а тренерский штаб получает возможность подготовить команду к матчу с очередным сильным европейским соперником.

Фото: QJ League

Матч против академии "Боруссии" Менхенгладбах вновь показал, что QJL All Star – это гораздо больше, чем товарищеская встреча. Для игроков – возможность получить международный опыт и проверить свои силы в игре с одним из сильнейших европейских соперников. Для зрителей – футбольный праздник с насыщенной программой и яркими эмоциями, который с каждым годом становится одной из самых ожидаемых традиций Freedom QJ League.