Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"
Эта товарищеская игра пройдет в честь 70-летия народной команды нашей республики, алматинского "Кайрата".
Интерес к предстоящему матчу подогревается еще по нескольким позициям. Питерский "Зенит" под руководством Сергея Семака прибудет в Алматы в ранге действующего и 10-кратного чемпиона России.
Самый сильный клуб России встретится с одним из лидеров казахстанского футбола нынешнего сезона, которого тренирует экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков.
Также нужно подчеркнуть, что команда Семака сейчас уверенно и единолично стоит на вершине таблицы РПЛ после четырех туров, выиграв все стартовые игры.
Ну и, конечно же, алматинские болельщики хотят увидеть на поле своего экс-игрока, центрального защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который ныне защищает цвета клуба с берегов Невы.
"Кайрат" и "Зенит" в последний раз встречались 14 октября 2023 года, и тогда поединок завершился боевой ничьей – 2:2.