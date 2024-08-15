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Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"

Футбол Кайрат Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:46 Фото: Instagram/a.kerzhakov11, Zenit_Spb.
8 сентября на Центральном стадионе Алматы пройдет международный товарищеский матч по футболу, где встретятся самые популярные клубы Казахстана и России, "Кайрат" и "Зенит", сообщает Zakon.kz.

Эта товарищеская игра пройдет в честь 70-летия народной команды нашей республики, алматинского "Кайрата". 

Интерес к предстоящему матчу подогревается еще по нескольким позициям. Питерский "Зенит" под руководством Сергея Семака прибудет в Алматы в ранге действующего и 10-кратного чемпиона России. 


Самый сильный клуб России встретится с одним из лидеров казахстанского футбола нынешнего сезона, которого тренирует экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков.

Также нужно подчеркнуть, что команда Семака сейчас уверенно и единолично стоит на вершине таблицы РПЛ после четырех туров, выиграв все стартовые игры. 

Ну и, конечно же, алматинские болельщики хотят увидеть на поле своего экс-игрока, центрального защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который ныне защищает цвета клуба с берегов Невы.

"Кайрат" и "Зенит" в последний раз встречались 14 октября 2023 года, и тогда поединок завершился боевой ничьей – 2:2.

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