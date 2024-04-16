"Барселона" против "ПСЖ" и "Боруссия" в матче с "Атлетико" – итоги встреч
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За несколько часов до начала матча соцсети "Боруссии" были настроены предельно оптимистично.
"Поддержка фанатов будет как всегда на высоте. Осталось дело за игроками!", – комментировали болельщики.
Игроки "Боруссии", фото: Telegram/Боруссия Дортмунд
А в Telegram-канале сине-гранатовых похвастались поддержкой Неймара.
"Сегодня вечером Неймар будет поддерживать "Барселону" в матче против "ПСЖ", – говорится в публикации.
Фото: Telegram/БАРСЕЛОНА
Но теперь переходим непосредственно к итогам матчей!
Итак, "Боруссия" в сверхрезультативном матче обыграла "Атлетико" со счетом 4:2 и вышла в 1/2 финала ЛЧ.
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, фото: Telegram/Чемпионат
На 34-й минуте матче после длинного заброса защитника "Боруссии" в штрафную срперников отличился полузащитник хозяев Юлиан Брандт, пробив по воротам с острого угла. На 39-й минуте матча после подключения в штрафную соперника забил защитник Ян Матсен. Ему ассистировал полузащитник Марсель Забитцер.
Второй тайм активнее начали игроки гостей. На 49-й минуте защитник "Боруссии" Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после углового "Атлетико". А на 64-й минуте их нападающий Анхель Корреа сравнял счет в матче после серии ударов по воротам "Боруссии".
Затем хозяева изменили расклад в паре. На 71-й минуте матча после навеса полузащитника "Боруссии" Марселя Забитцера забил нападающий Никлас Фюллькруг. На 74-й минуте забил уже сам Забитцер, пробив с линии штрафной с левой ноги.
Таким образом, по итогам двух матчей (2:3; 4:2) "Боруссия" выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "ПСЖ", победившая сине-гранатовых со счетом 4:1.
Фото: Telegram/Футбол 24/7
На 12-й минуте счет в матче открыл вингер "Барселоны" Рафинья. Это был 600-й гол "Барселоны" за всю историю Лиги Чемпионов.
Далее на 29-й минуте защитник "Барселоны" Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер "ПСЖ" Усман Дембеле сравнял счет в матче.
Дембеле признан лучшим игроком матча, фото Telegram/БАРСЕЛОНА
Затем на 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперед. На 61-й минуте нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте он оформил дубль.
Фото: Telegram/Чемпионат
Накануне стало известно, что лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", португалец Криштиану Роналду будет отстранен на будущие два матча во внутреннем чемпионате.