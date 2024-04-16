"Барселона" против "ПСЖ" и "Боруссия" в матче с "Атлетико" – итоги встреч

В ночь на 17 апреля прошли ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, в которых встретились "Барселона" с ПСЖ, а "Боруссия" сыграла с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

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За несколько часов до начала матча соцсети "Боруссии" были настроены предельно оптимистично.

"Поддержка фанатов будет как всегда на высоте. Осталось дело за игроками!", – комментировали болельщики.

Игроки "Боруссии", фото: Telegram/Боруссия Дортмунд

А в Telegram-канале сине-гранатовых похвастались поддержкой Неймара.

"Сегодня вечером Неймар будет поддерживать "Барселону" в матче против "ПСЖ", – говорится в публикации.

Фото: Telegram/БАРСЕЛОНА

Но теперь переходим непосредственно к итогам матчей!

Итак, "Боруссия" в сверхрезультативном матче обыграла "Атлетико" со счетом 4:2 и вышла в 1/2 финала ЛЧ.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, фото: Telegram/Чемпионат

На 34-й минуте матче после длинного заброса защитника "Боруссии" в штрафную срперников отличился полузащитник хозяев Юлиан Брандт, пробив по воротам с острого угла. На 39-й минуте матча после подключения в штрафную соперника забил защитник Ян Матсен. Ему ассистировал полузащитник Марсель Забитцер.

Второй тайм активнее начали игроки гостей. На 49-й минуте защитник "Боруссии" Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после углового "Атлетико". А на 64-й минуте их нападающий Анхель Корреа сравнял счет в матче после серии ударов по воротам "Боруссии".

Затем хозяева изменили расклад в паре. На 71-й минуте матча после навеса полузащитника "Боруссии" Марселя Забитцера забил нападающий Никлас Фюллькруг. На 74-й минуте забил уже сам Забитцер, пробив с линии штрафной с левой ноги.

Таким образом, по итогам двух матчей (2:3; 4:2) "Боруссия" выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "ПСЖ", победившая сине-гранатовых со счетом 4:1.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

На 12-й минуте счет в матче открыл вингер "Барселоны" Рафинья. Это был 600-й гол "Барселоны" за всю историю Лиги Чемпионов.

Далее на 29-й минуте защитник "Барселоны" Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер "ПСЖ" Усман Дембеле сравнял счет в матче.

Дембеле признан лучшим игроком матча, фото Telegram/БАРСЕЛОНА

Затем на 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперед. На 61-й минуте нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте он оформил дубль.

Фото: Telegram/Чемпионат

Накануне стало известно, что лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", португалец Криштиану Роналду будет отстранен на будущие два матча во внутреннем чемпионате.