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События

Прогулка с посылкой из Pinduoduo за 1000 тенге обернулась для казахстанца уголовным делом

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 18:38 Фото: pixabay
Житель Актобе предстал перед судом за незаконное ношение холодного оружия, которое он приобрел через популярное мобильное приложение всего за 1 000 тенге. Детали процесса раскрыли в пресс-службе суда, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый заказал кастет через китайский маркетплейс Pinduoduo. Забрав дешевую, но опасную покупку, он отправился отдыхать в компьютерный клуб, а кастет прихватил с собой.

Позже, уже на территории парка, подозрительного парня остановил патруль Управления полиции города Актобе. В ходе проверки выяснилось, что при себе задержанный незаконно носил запрещенный предмет, который, согласно результатам экспертизы, официально является холодным оружием.

"Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, полностью подтверждена рапортом сотрудника полиции, заключением специалиста, а также совокупностью иных доказательств, содержащихся в материалах дела", – сообщили в суде.

При вынесении вердикта суд учел все детали. Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, искреннее раскаяние и отсутствие судимостей. Отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом установлено не было.

В пресс-службе суда №2 города Актобе сообщили, что "приговором суда подсудимый Д. признан виновным по ч. 1 ст. 287 УК и ему назначено наказание в виде 40 часов общественных работ". На сегодняшний день судебный приговор уже вступил в законную силу.

Ранее легендарный "Браунинг" начала XX века добровольно сдал полиции казахстанец.

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Канат Болысбек
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