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События

Скандал казахстанки с продавцом из-за юбки дошел до чиновников: чем все закончилось

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:55 Фото: magnific
Жительнице Караганды удалось вернуть деньги за бракованную юбку из соцсетей только после вмешательства госорганов. Продавец отказывался идти на компромисс, передает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей Туркестанской области, куда женщина обратилась за помощью.

Как выяснилось, карагандинка приобрела в соцсетях юбку за 12 500 тенге, однако при получении обнаружила, что размер изделия не соответствует заказанному. Попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом – продавец наотрез отказался обменивать товар или возвращать деньги.

"Специалисты департамента рассмотрели обращение в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", провели разъяснительную работу с продавцом и приняли необходимые меры. По результатам рассмотрения обращения в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" права потребителя были восстановлены. Продавец возвратил покупательнице полную стоимость товара в размере 12 500 тенге", – отметили в департаменте.

Специалисты напомнили, что данный случай наглядно демонстрирует важность знания своих прав. Если приобретенный товар не соответствует условиям договора, казахстанцы имеют полное право обратиться за помощью в уполномоченные органы для защиты своих законных интересов.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.

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Канат Болысбек
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