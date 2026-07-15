Скандал казахстанки с продавцом из-за юбки дошел до чиновников: чем все закончилось

Жительнице Караганды удалось вернуть деньги за бракованную юбку из соцсетей только после вмешательства госорганов. Продавец отказывался идти на компромисс, передает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей Туркестанской области, куда женщина обратилась за помощью.

Как выяснилось, карагандинка приобрела в соцсетях юбку за 12 500 тенге, однако при получении обнаружила, что размер изделия не соответствует заказанному. Попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом – продавец наотрез отказался обменивать товар или возвращать деньги.

"Специалисты департамента рассмотрели обращение в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", провели разъяснительную работу с продавцом и приняли необходимые меры. По результатам рассмотрения обращения в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" права потребителя были восстановлены. Продавец возвратил покупательнице полную стоимость товара в размере 12 500 тенге", – отметили в департаменте.

Специалисты напомнили, что данный случай наглядно демонстрирует важность знания своих прав. Если приобретенный товар не соответствует условиям договора, казахстанцы имеют полное право обратиться за помощью в уполномоченные органы для защиты своих законных интересов.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.