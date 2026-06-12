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Общество

Казахстанка отчаянно обратилась к чиновникам после того, как доверилась незнакомцу

Фото: unplash, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 01:50 Фото: unplash
Мечта о приобретении набора брендовой посуды обернулась для жительницы Актау финансовыми потерями. Добиться возврата средств ей удалось только после обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как пишет 12 июня 2026 года издание Lada.kz, женщина оплатила 470 000 тенге за разрекламированный набор посуды известной марки, однако товар в установленный срок так и не был доставлен.

Самостоятельные попытки связаться с продавцом и урегулировать ситуацию результата не принесли. В связи с этим гражданка обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области.

"Специалисты ведомства приняли обращение и провели работу с продавцом. По итогам рассмотрения спорная ситуация была урегулирована в досудебном порядке, и потребителю возвращена полная сумма 470 000 тенге", – сообщили в ведомстве.

В департаменте напоминают, что в случае не поставки оплаченного товара либо отказа продавца от возврата денежных средств потребитель вправе обратиться в уполномоченные органы для защиты своих прав.

Также гражданам рекомендуется сохранять документы, подтверждающие оплату, и внимательно подходить к совершению онлайн-покупок.

Ранее сообщалось, что поход в салон обернулся кошмаром для казахстанки.

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Канат Болысбек
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