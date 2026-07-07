Вернул 14 млн тенге вопреки отказу: житель Актау жестко "проучил" жилищный кооператив

Жителю Мангистау удалось вернуть более 14 млн тенге в споре с жилищным кооперативом. Получить свои деньги ему удалось только после вмешательства Департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как пишет 7 июля 2026 года издание Lada.kz, житель Актау решил приобрести квартиру. Для этого он заключил договор долевого участия с жилищно-строительным кооперативом и внес свои деньги за будущую квартиру.

Однако жизненные обстоятельства заставили его переехать в другой город, и ему больше не понадобилось приобретать жилье в Актау. Мужчина обратился в кооператив с заявлением о расторжении договора и возврате внесенных денежных средств. Но кооператив отказался возвращать деньги.

Для защиты своих интересов потребитель обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

"Специалисты департамента провели правовой анализ договора и детально изучили его условия. В результате было установлено, что в случае расторжения договора кооператив вправе удержать 10% от внесенной суммы, но при этом обязан вернуть дольщику оставшиеся денежные средства", – говорится в сообщении.

Данные обстоятельства были доведены до представителей кооператива, и сторонам удалось достичь взаимного согласия без судебного разбирательства.

В результате кооператив исполнил условия договора – удержал предусмотренные 10% и вернул дольщику более 14 млн тенге.

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