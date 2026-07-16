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События

Чем город Алатау будет привлекателен китайским инвесторам, рассказал Токаев

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:21 Фото: akorda.kz
16 июля 2026 года на встрече в Шанхае с представителями бизнес-сообщества Китая, прошедшей в формате "круглого стола", президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о перспективах города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Президент рассказал, что город создается по принципу Digital by Default.

"Город Алатау должен стать основной площадкой для реализации принципа Smart City, интеллектуальных транспортных, цифровых платежных систем, а также энергоэффективных объектов и передовой телекоммуникационной инфраструктуры. Город также должен стать одним из ведущих цифровых финансовых центров региона. С этой целью мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий "токенизации", блокчейна и криптоиндустрии", – сказал глава государства.

По его словам, главной опорой в этой работе будут конкурентное право и специальный налоговый режим.

"Участники проекта "Алатау" смогут воспользоваться возможностями экосистемы Международного финансового центра "Астана". МФЦА работает на принципах английского права и обслуживает около 6 тысяч компаний из более чем 90 стран мира. Уверен, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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