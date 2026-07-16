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Рекордные 49 млрд долларов и новое "золотое тридцатилетие": о чем заявил Токаев на встрече с бизнесом КНР

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:03 Фото: akorda.kz
16 июля 2026 года в Шанхае президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате "круглого стола", президент выразил искреннюю благодарность китайским партнерам и высоко оценил вечное всестороннее стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем.

"Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое "золотое тридцатилетие" казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность моему дорогому другу председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, высокий уровень политического доверия создает прочную основу для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала. Среди них особо стоит отметить такие крупные компании, как CNPC, CITIC и Huawei. Мы высоко ценим весомый вклад китайского бизнеса в модернизацию казахстанской экономики", – продолжил президент.

Он отметил, что в прошлые годы страны успешно осуществляли многочисленные важные совместные проекты.

"В результате мы создали рабочие места, внедрили передовые технологии и укрепили сотрудничество в промышленной сфере. Сегодня мы совместно реализуем новые стратегические проекты. В частности, с компанией Sinopec начато строительство крупного газохимического комплекса, с Fufeng Group – завода по глубокой переработке кукурузы, с Lihua Group – современного хлопково-текстильного кластера. Автомобилестроительные предприятия КНР открывают свои производства в Казахстане. В нашей стране выпускаются автомобили брендов HOWO, Yutong и JAC. В прошлом году было запущено мультибрендовое производство автомобилей Changan, Great Wall Motor и Chery. Эти проекты демонстрируют, что наше двустороннее партнерство опирается на инновации, передовые технологии и модернизацию промышленности", – подчеркнул президент.

15 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай. На сегодня, 16 июля, запланированы переговоры главы государства с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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