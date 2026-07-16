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Политика

Казахстан два года подряд собирает рекордные урожаи: Токаев назвал причину

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:23 Фото: akorda.kz
16 июля 2026 года на встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате "круглого стола", глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, весь мир сейчас осуществляет трансформацию аграрной сферы.

"Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. В этой области очень важно, прежде всего, уметь эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии. Казахстан два года подряд собирает по 27 млн тонн зерна. Это рекордный показатель, достигнутый благодаря применению современных технологий и эффективному управлению. В целом мы интенсивно ведем работу по цифровизации сельского хозяйства. Особенно широко внедряются беспилотники, спутниковый мониторинг состояния посевов, высокоточные технологии в земледелии".Касым-Жомарт Токаев

В настоящее время, по данным главы государства, в Казахстане более 200 агропромышленных предприятий работают по принципу "умной фермы".

"Еще более 650 хозяйств поэтапно внедряют цифровые решения. Мы также разрабатываем национальную систему цифрового отслеживания. Эта система позволяет полностью отслеживать путь сельскохозяйственной продукции от поля до потребителя. Цель – увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также развитие пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью. Тем самым мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, самый короткий путь к достижению этой цели – внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологии "Индустрия 4.0".

"Интеллектуальные системы контроля качества, автоматизированные производственные линии и интегрированные цепочки поставок на цифровой основе повышают производительность труда и позволяют работать в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы развиваем передовую инфраструктуру хранения продукции, включая современные логистические центры, автоматизированные и оборудованные холодильниками склады. В целом в этой сфере происходят кардинальные и масштабные изменения. Приглашаем китайские компании принять активное участие в реализации этих инициатив".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что Казахстан должен создать единое цифровое транспортное пространство Евразии.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:23
Президент РК пообещал китайскому бизнесу защиту инвестиций и новые возможности

О том, какие еще заявления сделал Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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