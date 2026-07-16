Дастан Сатпаев и ByDastann стали лицами Международного года волонтеров

Известный казахстанский футболист, игрок английского клуба "Челси" Дастан Сатпаев, а также популярный тревел-блогер Дастан Мухамедрахим, известный как ByDastann, стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров, сообщает Zakon.kz.

О назначении казахстанцев мировыми амбассадорами сообщили в рамках инициативы, приуроченной к Международному году волонтеров.

2026 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. Инициатива была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и получила широкую поддержку международного сообщества.

Проект направлен на популяризацию волонтерского движения, развитие культуры взаимопомощи и укрепление гражданской ответственности. Он уже объединил миллионы людей по всему миру вокруг ценностей солидарности и добровольчества.

В новом статусе Дастан Сатпаев и ByDastann будут представлять Международный год волонтеров, способствуя продвижению идей добровольческой деятельности и устойчивого развития на международном уровне.

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев начал тренироваться у Хаби Алонсо.