Дастан Сатпаев и ByDastann стали лицами Международного года волонтеров
О назначении казахстанцев мировыми амбассадорами сообщили в рамках инициативы, приуроченной к Международному году волонтеров.
2026 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. Инициатива была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и получила широкую поддержку международного сообщества.
Проект направлен на популяризацию волонтерского движения, развитие культуры взаимопомощи и укрепление гражданской ответственности. Он уже объединил миллионы людей по всему миру вокруг ценностей солидарности и добровольчества.
В новом статусе Дастан Сатпаев и ByDastann будут представлять Международный год волонтеров, способствуя продвижению идей добровольческой деятельности и устойчивого развития на международном уровне.
Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев начал тренироваться у Хаби Алонсо.