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Спорт

"Буду скучать": Дастан Сатпаев обратился к фанатам

Дастан Сатпаев отправился в Челси, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 04:23 Фото: Instagram/d.satpayev
Нападающий сборной Казахстана и "Челси" Дастан Сатпаев обратился к болельщикам футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Прощальное интервью Сатпаева вышло ночью 1 июля на YouTube-канале алматинского клуба. В нем 17-летний футболист обратился к болельщикам "Кайрата" и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.

"В большом эксклюзивном интервью – история воспитанника, который прошел путь от первого дня в Академии до трансфера в "Челси". Первый вызов в основу, дебют на Центральном, важные голы, Лига чемпионов, "Реал", рекорды, Лондон и момент, когда мечта стала реальностью", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Так Сатпаев поделился воспоминаниями, что еще на контрольной игре в Лондоне ему удалось забить три гола. После этого у футболиста состоялся доверительный разговор с директором "Челси". В феврале 2025 года, английский клуб официально оформил его трансфер и согласовал контракт.

В расположение "Челси" Дастан окончательно отправился в конце июня 2026 года после своего прощального матча за "Кайрат" 17 июня. К слову, 2 июля "Кайрат" проведет домашний матч против команды "Окжетпес" из Кокшетау.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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