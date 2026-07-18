Астрологи назвали четыре знака, которым 19 июля особенно повезет

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым 19 июля 2026 года, по их мнению, будет особенно сопутствовать удача, сообщает Zakon.kz.

По информации портала YourTango, благоприятное влияние связывают с гармоничным аспектом между Марсом и Сатурном, который, как считается, помогает сочетать решительность с дисциплиной и открывает новые возможности для достижения целей.

Первым в списке оказался Скорпион. Представителям этого знака советуют не бояться просить о помощи и быть открытыми к сотрудничеству. По прогнозу, именно совместные проекты и новые знакомства могут стать источником удачи и принести ощутимые результаты уже в ближайшие дни.

Для Овнов этот период может стать временем важных решений и начала долгосрочных проектов. Астрологи считают, что настойчивость и последовательность помогут воплотить в жизнь давно задуманные планы, а первые успехи станут стимулом двигаться дальше.

Козерогам звезды обещают продуктивный день, связанный с работой, финансами и семейными делами. Усилия, приложенные сейчас, могут положительно сказаться на материальном положении, а терпение и организованность помогут справиться с любыми задачами.

В число главных счастливчиков также вошли Водолеи. По мнению астрологов, 19 июля им будет особенно легко генерировать новые идеи, находить нестандартные решения и закладывать основу для будущего успеха. При этом стоит помнить, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и являются формой развлекательного контента.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее эксперты рассказали, что, по календарю майя, с 20 по 26 июля начинается время нового жизненного этапа.