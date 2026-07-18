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Астрологи назвали четыре знака, которым 19 июля особенно повезет

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 23:08 Фото: magnific.com
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым 19 июля 2026 года, по их мнению, будет особенно сопутствовать удача, сообщает Zakon.kz.

По информации портала YourTango, благоприятное влияние связывают с гармоничным аспектом между Марсом и Сатурном, который, как считается, помогает сочетать решительность с дисциплиной и открывает новые возможности для достижения целей.

Первым в списке оказался Скорпион. Представителям этого знака советуют не бояться просить о помощи и быть открытыми к сотрудничеству. По прогнозу, именно совместные проекты и новые знакомства могут стать источником удачи и принести ощутимые результаты уже в ближайшие дни.

Для Овнов этот период может стать временем важных решений и начала долгосрочных проектов. Астрологи считают, что настойчивость и последовательность помогут воплотить в жизнь давно задуманные планы, а первые успехи станут стимулом двигаться дальше.

Козерогам звезды обещают продуктивный день, связанный с работой, финансами и семейными делами. Усилия, приложенные сейчас, могут положительно сказаться на материальном положении, а терпение и организованность помогут справиться с любыми задачами.

В число главных счастливчиков также вошли Водолеи. По мнению астрологов, 19 июля им будет особенно легко генерировать новые идеи, находить нестандартные решения и закладывать основу для будущего успеха. При этом стоит помнить, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и являются формой развлекательного контента.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее эксперты рассказали, что, по календарю майя, с 20 по 26 июля начинается время нового жизненного этапа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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