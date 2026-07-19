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События

Туркестан встретил фестиваль "Шәмші әндері" аншлагом и овациями

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:58 Фото: акимат Туркестанской области
В туристическом комплексе "Керуен-Сарай" города Туркестана прошел фестиваль искусств "Шәмші әндері", посвященный творчеству видного представителя казахской музыки, короля казахского вальса, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, сообщает Zakon.kz.

Основная цель фестиваля – популяризация богатого музыкального наследия композитора, пропаганда национального искусства и поддержка творческого потенциала молодых исполнителей.

В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, жители региона и гости города.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:58

Фото: акимат Туркестанской области

В рамках фестиваля известные эстрадные артисты и молодые исполнители Казахстана исполнили песни Шамши. На концертной программе выступили квартет "Жігіттер", группы Melomen, "Сарын" и Turan Boys, а также исполнители Молдир Ауельбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Танатаров, Али Окапов, Газизхан Шекербеков, Аскар Жунусбеков, Канай, Руслан Акынбаев, Аяжан Нурмаханбет, Маржан Ерланқызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова и другие артисты.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:58

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе мероприятия были исполнены избранные произведения Шамши Калдаякова, вошедшие в золотой фонд казахского песенного искусства, которые подарили зрителям особый душевный заряд. Фестиваль был организован на высоком уровне как важный культурный проект, направленный на популяризацию творческого наследия композитора, пропаганду национальной культуры и развитие преемственности отечественного эстрадного искусства.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:58

Фото: акимат Туркестанской области

Фестиваль песни подарил туркестанцам и гостям города особое вдохновение и позитивное настроение. Многие пели песни Шамши вместе с певцами, тем самым отдавав дань уважения памяти композитора.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:58

Фото: акимат Туркестанской области

В регионе особое внимание уделяется развитию культуры и туризма. С 2018 года, когда была создана область, было открыто 35 домов культуры. В Туркестане регулярно проходятся художественные вечера и конкурсы республиканского и международного уровня.

За восемь лет в регион прибыло 2,5 млн туристов, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (2018 г. – 186,2 тыс. туристов, 2025 г. – 500 тыс.). Исторические территории посетили более 10 млн однодневных посетителей.

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Айсулу Омарова
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