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Общество

В Туркестане стартовал фестиваль искусств "Шәмші әндері"

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:28 Фото: акимат ТО
В Туркестане стартовал фестиваль искусств "Шамши әндері", посвященный творчеству выдающегося представителя казахской музыки – композитора и короля казахского вальса Шамши Калдаякова.

Главная цель фестиваля – популяризация богатого музыкального наследия композитора, пропаганда национального искусства, поддержка творческого потенциала молодых исполнителей.

В фестивале, организованном на высоком уровне, принимают участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции региона, жители региона и гости.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:28

Фото: акимат ТО

В ходе вечера известные звезды эстрады страны и молодые исполнители исполняют любимые песни композитора. На сцене выступят квартет "Жігіттер", группы "Melomen", "Сарын" и "Turan Boys", а также исполнители Молдир Ауельбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Танатаров, Али Окапов, Газизхан Шекербеков, Аскар Жунусбеков, Канай, Руслан Акынбаев, Аяжан Нурмаханбет, Маржан Ерланкызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова и другие артисты.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:28

Фото: акимат ТО

Ведущие праздничного вечера – Нурсултан Есжан и Алла Гаврина. Отметим, по инициативе главы государства городу Туркестану присвоен особый статус и принят специальный закон.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:28

Фото: акимат ТО

В документе предусмотрена возможность активизации работы по превращению Туркестана в культурный, духовный, исторический и туристический центр тюркского мира. Сегодня в городе проделана соответствующая работа, количество туристов растет из года в год.

Фото: акимат ТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:28

Фото: акимат ТО

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Канат Болысбек
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