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Происшествия

Трагедия на отдыхе в Бурабае: 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:24 Фото: unsplash
В Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло 7 июля 2026 года на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай.

По предварительным данным, 22-летняя жительница Астаны, управляя квадроциклом, допустила опрокидывание транспортного средства.

"От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажирка квадроцикла – жительница столицы 2007 года рождения – обратилась за медицинской помощью".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины, приведшие к трагедии.

Департамент полиции призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники:

"Перед поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку, не превышать безопасную скорость и не пренебрегать установленными требованиями".

Также мы уже рассказывали, что утром 7 июля возле села Белый Бом в Республике Алтай четверо казахстанцев пострадали при опрокидывании машины.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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