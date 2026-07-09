Трагедия на отдыхе в Бурабае: 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле
Смертельное ДТП произошло 7 июля 2026 года на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай.
По предварительным данным, 22-летняя жительница Астаны, управляя квадроциклом, допустила опрокидывание транспортного средства.
"От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажирка квадроцикла – жительница столицы 2007 года рождения – обратилась за медицинской помощью".Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины, приведшие к трагедии.
Департамент полиции призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники:
"Перед поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку, не превышать безопасную скорость и не пренебрегать установленными требованиями".
Также мы уже рассказывали, что утром 7 июля возле села Белый Бом в Республике Алтай четверо казахстанцев пострадали при опрокидывании машины.