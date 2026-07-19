Казахстанские школьники завоевали медали на престижной олимпиаде по химии

Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте. Все четыре участника команды стали призерами соревнований, завоевав одну золотую и три серебряные медали, передает Zakon.kz.

Об этом 19 июля 2026 года сообщили в Министерстве просвещения РК. По данным ведомства, в этом году Международная олимпиада по химии объединила более 350 сильнейших школьников из более чем 90 стран мира.

Участники прошли два пятичасовых тура – теоретический и практический, где продемонстрировали высокий уровень подготовки, решая сложные химические задачи и выполняя лабораторные работы.

Золотую медаль завоевала ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.

Серебряные медали получили:

Кали Абильмансур – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны;

Полетаев Данил – ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;

Жаксылыков Ансар – ученик 11 класса Spectrum International School города Астаны.

Национальную сборную Казахстана к соревнованиям подготовили студент южнокорейского университета KAIST, победитель международных и республиканских олимпиад Санжар Бегдаир и магистр химии и экономики, победитель международных и республиканских олимпиад Ануар Нуртазин.

"Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан участвует в IChO с 1998 года и на протяжении многих лет входит в число стран, демонстрирующих высокие результаты", – рассказали в министерстве просвещения РК.

Выступление команды продолжило серию громких международных достижений отечественных школьников.

Ранее на Международной олимпиаде по физике сборная Казахстана впервые в истории страны завоевала сразу пять золотых медалей.