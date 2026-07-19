Казахстанские школьники завоевали медали на престижной олимпиаде по химии
Об этом 19 июля 2026 года сообщили в Министерстве просвещения РК. По данным ведомства, в этом году Международная олимпиада по химии объединила более 350 сильнейших школьников из более чем 90 стран мира.
Участники прошли два пятичасовых тура – теоретический и практический, где продемонстрировали высокий уровень подготовки, решая сложные химические задачи и выполняя лабораторные работы.
Золотую медаль завоевала ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.
Серебряные медали получили:
- Кали Абильмансур – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны;
- Полетаев Данил – ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;
- Жаксылыков Ансар – ученик 11 класса Spectrum International School города Астаны.
Национальную сборную Казахстана к соревнованиям подготовили студент южнокорейского университета KAIST, победитель международных и республиканских олимпиад Санжар Бегдаир и магистр химии и экономики, победитель международных и республиканских олимпиад Ануар Нуртазин.
"Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан участвует в IChO с 1998 года и на протяжении многих лет входит в число стран, демонстрирующих высокие результаты", – рассказали в министерстве просвещения РК.
Выступление команды продолжило серию громких международных достижений отечественных школьников.
Ранее на Международной олимпиаде по физике сборная Казахстана впервые в истории страны завоевала сразу пять золотых медалей.