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События

Казахстанские школьники завоевали медали на престижной олимпиаде по химии

Фото: t.me/oqu_agartu, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 21:50 Фото: t.me/oqu_agartu
Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте. Все четыре участника команды стали призерами соревнований, завоевав одну золотую и три серебряные медали, передает Zakon.kz.

Об этом 19 июля 2026 года сообщили в Министерстве просвещения РК. По данным ведомства, в этом году Международная олимпиада по химии объединила более 350 сильнейших школьников из более чем 90 стран мира.

Участники прошли два пятичасовых тура – теоретический и практический, где продемонстрировали высокий уровень подготовки, решая сложные химические задачи и выполняя лабораторные работы.

Золотую медаль завоевала ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.

Серебряные медали получили:

  • Кали Абильмансур – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны;
  • Полетаев Данил – ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;
  • Жаксылыков Ансар – ученик 11 класса Spectrum International School города Астаны.

Национальную сборную Казахстана к соревнованиям подготовили студент южнокорейского университета KAIST, победитель международных и республиканских олимпиад Санжар Бегдаир и магистр химии и экономики, победитель международных и республиканских олимпиад Ануар Нуртазин.

"Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан участвует в IChO с 1998 года и на протяжении многих лет входит в число стран, демонстрирующих высокие результаты", – рассказали в министерстве просвещения РК.

Выступление команды продолжило серию громких международных достижений отечественных школьников.

Ранее на Международной олимпиаде по физике сборная Казахстана впервые в истории страны завоевала сразу пять золотых медалей.

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Канат Болысбек
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