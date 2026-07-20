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469.83
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События

В Актобе открыли новый сквер в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан"

Новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:38 Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе продолжаются работы по благоустройству парков, скверов и ранее пустовавших территорий. Проекты реализуются при спонсорской поддержке предпринимателей, откликнувшихся на призыв акима города внести вклад в благоустройство областного центра.

Одним из таких объектов стал пустующий участок в исторической части города – районе Жилгородок. Ранее эта территория находилась в запущенном состоянии: весной и осенью из-за грязи она была практически непроходимой. По инициативе неравнодушного жителя города, предпринимателя Зулкожи Кожаева, участок был благоустроен и преобразован в современное общественное пространство для отдыха горожан.

Новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:38

Фото: акимат Актюбинской области

В церемонии открытия принял участие аким города, который от имени жителей выразил предпринимателю благодарность за вклад в благоустройство областного центра.

Новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:38

Фото: акимат Актюбинской области

Новый сквер открыт в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".

"В прошлом году от имени своей семьи вы построили новый сквер на месте пустующего участка по улице М. Маметовой. Жители высоко оценили этот благородный поступок. И в этом году вы вновь вносите вклад в благоустройство нашего города. Уверен, что жители Жилгородка с радостью примут новый сквер и будут бережно относиться к нему", – сказал Азамат Бекет.
Новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:38

Фото: акимат Актюбинской области

На территории площадью 1,5 гектара установлены малые архитектурные формы и парковая мебель, смонтировано освещение, обустроены тротуары.

"Мы перенесли под землю трубы теплотрассы, которые ранее проходили по поверхности. Кроме того, установили 78 парковых светильников, уложили 1800 квадратных метров брусчатки и выполнили озеленение территории. В этом году мы сами предложили Азамату Бауыржановичу благоустроить этот участок. Это еще один подарок нашей семьи жителям Актобе. В свою очередь прошу горожан бережно относиться к созданному общественному пространству и не портить его", – отметил Зулкожа Кожаев.
Новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:38

Фото: акимат Актюбинской области

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Айсулу Омарова
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