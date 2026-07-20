Иностранных дропперов завозили в Казахстан ради онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге
Согласно данным следствия, что деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.
Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Также известно, что незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.
Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
"В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц – так называемых дропперов", – уточнили в пресс-службе Агентства 20 июля 2026 года.
Для этого, уточнили специалисты, подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов.
Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.
"Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РК
В итоге с санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.
В начале июля сообщалось, что две женщины украли из банка свыше 620 млн тенге и проиграли их в казино.