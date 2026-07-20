Иностранных дропперов завозили в Казахстан ради онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

В Северо-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, что деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Также известно, что незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.

"В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц – так называемых дропперов", – уточнили в пресс-службе Агентства 20 июля 2026 года.

Для этого, уточнили специалисты, подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов.

Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.

"Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

В итоге с санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

В начале июля сообщалось, что две женщины украли из банка свыше 620 млн тенге и проиграли их в казино.