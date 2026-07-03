Две женщины украли из банка свыше 620 млн тенге и проиграли их в казино

В Сингапуре перед судом предстала бывшая управляющая банка, которая похитила из хранилища более 1,7 млн сингапурских долларов (622 млн тенге) ради игроманки. Женщина 200 раз подделывала отчеты, чтобы спонсировать чужие ставки в казино, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Mothership. По данным издания, на скамье подсудимых оказалась 65-летняя Джанаги Карруппиа, которая работала управляющей отделением банка Indian Overseas Bank.

"Следствие установило, что с мая 2021 года по май 2022-го она украла крупную сумму, подделывая отчетные документы. В частности, она 200 раз вписывала ложные данные в информацию о балансе банковского хранилища", – отмечается в публикации.

Деньги Карруппиа передавала 36-летней Шаннгарри Балакришнан. Что именно связывало этих женщин, не уточняется.

Балакришнан играла на полученные суммы в казино и онлайн. Всего же из всей суммы она потратила на ставки около 1,3 млн сингапурских долларов (475 млн тенге). Известно, что Карруппиа также проигрывала крупные суммы в онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что в США продавщица магазина придумала хитрую схему обогащения за счет лотерейных билетов работодателя. Женщина тайно забирала и активировала сотни билетов.