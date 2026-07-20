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Telegram-каналы с пропагандой суицида и экстремизма заблокировали в СКО

Telegram-каналы с пропагандой суицида и экстремизма заблокировали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 18:19 Фото: magnific.com
Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала доступ к интернет-ресурсам, на которых распространялся противоправный контент. Работа проводилась в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, на выявленных площадках публиковались материалы экстремистского и террористического характера, пропагандировались подростковый суицид, а также насилие в отношении детей.

В частности, в Telegram-канале POZOR PETRO размещались публикации, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоматериалы сексуального характера.

Доступ к указанным ресурсам был ограничен с помощью информационной системы "Кибернадзор".

Всего с начала года прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала 205 интернет-ресурсов с противоправным содержанием.

В ведомстве также обратились к родителям с призывом уделять больше внимания информационной безопасности детей, интересоваться их активностью в интернете и контролировать контент, который они просматривают. В прокуратуре подчеркнули, что регулярные беседы о безопасном поведении в Сети и контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров помогают снизить риск вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность и распространения вредоносного контента.

Ранее сообщалось, что госсервисы Казахстана временно станут недоступны: названы дата и время.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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