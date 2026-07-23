Обещала квартиры, ипотеку и декретные: женщина "стала богаче" на полмиллиарда тенге, но поплатилась свободой

В Астане вынесен приговор женщине, которая обманула более 60 человек. Судом установлено, что осужденная обещала им помочь быстро оформить ипотеку и декретные выплаты. Общая сумма ущерба превысила полмиллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела сегодня, 23 июля 2026 года, раскрыли в столичной прокуратуре:

"Находясь в Астане, женщина путем обмана и злоупотребления доверием совершила серию мошеннических действий в отношении знакомых, соседей и давних приятелей. Именно доверительные отношения позволяли ей долгое время оставаться безнаказанной. Она вводила граждан в заблуждение, сообщая о якобы имеющихся связях и возможностях для быстрого оформления ипотеки и приобретения жилья. Под этим предлогом убеждала потерпевших передавать ей деньги, оформлять на себя кредиты либо отдавать недвижимость в залог, после чего присваивала полученные средства. Аналогичным образом обещала содействие в оформлении декретных выплат, брала деньги под проценты, гарантируя возврат с прибылью, но обязательства не исполняла".

К примеру, войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленница убедила ее оформить двухкомнатную квартиру в залог в банке на сумму 16 млн тенге, пообещав самостоятельно погашать кредит и помочь с приобретением трехкомнатного жилья. Полученные деньги присвоила. Первоначально частично производила выплаты, но впоследствии прекратила и перестала выходить на связь. Потерпевшей причинен ущерб более 9 млн тенге.

В другом эпизоде она получила от потерпевшего более 5 млн тенге якобы для увеличения декретных выплат его супруге, но обязательства не исполнила, присвоив деньги в полном объеме.

"В целом преступными действиями злоумышленницы потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге". Прокуратура Астаны

Отмечается, что в суде гособвинитель представил достаточные доказательства виновности.

"Подсудимая частично признала вину и раскаялась в содеянном по отдельным эпизодам. Приговором суда она признана виновной и приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены". Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

"Совершение преступлений против собственности в особо крупном размере влечет уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, призываем граждан соблюдать требования законодательства", – напомнили казахстанцам в надзорном органе.

14 июля 2026 года стало известно, что глава частной клиники в Астане провернул аферу с Damumed и ФСМС на десятки миллионов тенге. По данным АФМ, хищение осуществлялось с помощью фальсификации данных о прикреплении населения к медицинской организации. В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге. Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения – 3 года лишения свободы.