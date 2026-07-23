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События

Обещала квартиры, ипотеку и декретные: женщина "стала богаче" на полмиллиарда тенге, но поплатилась свободой

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:47 Фото: freepik
В Астане вынесен приговор женщине, которая обманула более 60 человек. Судом установлено, что осужденная обещала им помочь быстро оформить ипотеку и декретные выплаты. Общая сумма ущерба превысила полмиллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела сегодня, 23 июля 2026 года, раскрыли в столичной прокуратуре:

"Находясь в Астане, женщина путем обмана и злоупотребления доверием совершила серию мошеннических действий в отношении знакомых, соседей и давних приятелей. Именно доверительные отношения позволяли ей долгое время оставаться безнаказанной. Она вводила граждан в заблуждение, сообщая о якобы имеющихся связях и возможностях для быстрого оформления ипотеки и приобретения жилья. Под этим предлогом убеждала потерпевших передавать ей деньги, оформлять на себя кредиты либо отдавать недвижимость в залог, после чего присваивала полученные средства. Аналогичным образом обещала содействие в оформлении декретных выплат, брала деньги под проценты, гарантируя возврат с прибылью, но обязательства не исполняла".

К примеру, войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленница убедила ее оформить двухкомнатную квартиру в залог в банке на сумму 16 млн тенге, пообещав самостоятельно погашать кредит и помочь с приобретением трехкомнатного жилья. Полученные деньги присвоила. Первоначально частично производила выплаты, но впоследствии прекратила и перестала выходить на связь. Потерпевшей причинен ущерб более 9 млн тенге.

В другом эпизоде она получила от потерпевшего более 5 млн тенге якобы для увеличения декретных выплат его супруге, но обязательства не исполнила, присвоив деньги в полном объеме.

"В целом преступными действиями злоумышленницы потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге".Прокуратура Астаны

Отмечается, что в суде гособвинитель представил достаточные доказательства виновности.

"Подсудимая частично признала вину и раскаялась в содеянном по отдельным эпизодам. Приговором суда она признана виновной и приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены".Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

"Совершение преступлений против собственности в особо крупном размере влечет уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, призываем граждан соблюдать требования законодательства", – напомнили казахстанцам в надзорном органе.

14 июля 2026 года стало известно, что глава частной клиники в Астане провернул аферу с Damumed и ФСМС на десятки миллионов тенге. По данным АФМ, хищение осуществлялось с помощью фальсификации данных о прикреплении населения к медицинской организации. В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге. Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения – 3 года лишения свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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