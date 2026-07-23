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40 редких хищников вместо двух: зоопарк Караганды столкнулся с испытанием из-за дела о нелегальном питомнике

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 11:37 Фото: Zakon.kz
22 июля 2026 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) отчитались о завершении расследования по делу о незаконном содержании краснокнижных хищных птиц. В тот же день в пресс-службе зоопарка Караганды раскрыли новые подробности о пернатых, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным данным АФМ, член сборной Казахстана по национальной охоте с 2017 года содержал на территории своего дома в Караганде нелегальный питомник.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли 35 хищных птиц, среди которых соколы-балобаны, беркуты и соколы-сапсаны. Подозреваемого взяли под стражу, а изъятых птиц временно передали в зоопарк Караганды. После вступления приговора суда в законную силу их планируют выпустить в естественную среду обитания.

В пресс-службе Карагандинского зоопарка также выступили с пояснениями и рассказали, что птиц было больше.

По их данным, в феврале 2026 года на временное содержание в зоопарк в рамках уголовного дела были переданы 40 хищных птиц, изъятых правоохранительными органами. Среди них – 32 сокола-балобана, 6 беркутов, 1 ястреб и 1 сокол.

"Большинство соколов-балобанов поступили в крайне ослабленном состоянии. Птицы были изъяты в разных регионах Карагандинской и Павлодарской областей и ранее содержались в условиях, не соответствующих их биологическим потребностям", – делятся деталями специалисты.

Сразу после поступления все птицы были размещены в отдельном закрытом помещении, недоступном для посетителей.

Однако содержание одновременно 32 соколов-балобанов стало серьезным испытанием для зоопарка.

"Ранее в нашей коллекции содержалось не более двух особей этого вида. Соколы-балобаны – территориальные хищные птицы, которым необходимы индивидуальные вольеры. Совместное содержание большого количества птиц приводит к стрессу, конфликтам и снижению иммунитета".Пресс-служба зоопарка Караганды

После оценки состояния птиц было принято решение о временной передаче соколов-балобанов в Корпоративный фонд "International Fund for Houbara Conservation – Kazakhstan" (Туркестанская область), который специализируется на содержании и реабилитации ловчих птиц.

Передача осуществлена на период до мая 2027 года в интересах сохранения жизни и здоровья птиц.

Беркуты в количестве шести особей продолжают содержаться в Карагандинском зоопарке.

"Все они находятся под постоянным наблюдением специалистов, получают полноценное питание и необходимый уход. Помимо основного мясного рациона (говядина, курица), для хищных птиц регулярно приобретается живой корм – цыплята и перепела, что является важной частью их полноценного питания".Пресс-служба зоопарка Караганды

Сокол-балобан и беркут являются редкими видами, занесенными в Красную книгу РК, а также находятся под охраной Международной конвенции CITES.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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