Бешбармак, казы и лагман: Алматы попал в мировой гастрономический рейтинг

Алматы вошел в список гастрономических направлений "Where to Eat 2026" известного издания Eater, подтвердив статус одного из главных кулинарных центров Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Составители списка особо отметили, что за последние несколько лет в Алматы прошел первый фестиваль Almaty Food Fest, объединивший шеф-поваров региона, а также был выпущен первый гастрономический гид города.

По оценке издания, благодаря наваристому бешбармаку с обилием лапши, классическому казы, самсе с мясом, жареным баурсакам и жареному лагману путешественники могут ощутить наследие местных кочевых традиций, а также влияние уйгурской, русской, узбекской, корейской, турецкой и индийской кухонь.

Традиционные вкусы по-прежнему широко представлены на Зеленом базаре, а современные рестораны неокочевого направления подают их в актуальной интерпретации.

"Выбирая в этом году лучшие направления для гастрономических путешествий, мы искали не только лучшие рестораны, но и людей, которые представляют их от всего сердца. Наши авторы включили в этот список места, которые они хорошо знают сами (многие считают эти места своим домом), а шеф-повара и рестораторы порекомендовали вкусные заведения со всего света, которые их вдохновляют. Казахский неокочевой праздничный дастархан в этом году, без сомнения, обещает прекрасное вкусовое путешествие", – говорится в публикации.

Стоит уточнить, что Eater – одно из самых влиятельных изданий в мире, посвященных ресторанам и гастрономии. Попадание в его список повышает международную известность города и положительно влияет на развитие гастрономического туризма.