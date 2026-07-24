Дожди сменятся жарой до +35°C: какой будет погода в Алматы в последнюю неделю июля

Последняя неделя июля в Алматы начнется с дождей и гроз, однако уже с понедельника осадки прекратятся, а температура воздуха постепенно повыcится. К концу недели синоптики прогнозируют сильную жару до +35°C, при этом в городе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 25 и 26 июля ожидается неустойчивая погода. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +30+32°C. Ветер будет усиливаться до 13 м/с.

Уже с 27 июля осадки прекратятся. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей, а дневная температура повысится до +31+33°C.

29 июля станет еще теплее: воздух прогреется до +32+34°C.

Самыми жаркими днями недели, по прогнозу, станут 30 и 31 июля. Днем столбики термометров достигнут +33+35°C, что соответствует сильной жаре.

Как отметил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, кратковременное ухудшение погоды ожидается только в выходные.

"25 и 26 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Алматы прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Начиная с 27 июля установится погода без осадков, а температура воздуха будет постепенно повышаться. К концу недели дневная температура достигнет +33+35 градусов", – сказал синоптик.

Синоптик отметил, что согласно распространенному штормовому предупреждению, несмотря на осадки в начале недели, в Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также учитывать предупреждение при посещении предгорий и горных районов.

В Алматинской области 25 июля также ожидаются кратковременные дожди и грозы на юге и в горных районах. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а днем местами воздух прогреется до +35°C. Высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части региона.

Ранее представители Гидрометцентра рассказали, что в Казахстан придут дожди с грозами, местами ливни, а также град, шквал и порывистый ветер. Несмотря на это, на страну обрушится жаркая погода и термометры в некоторых регионах достигнут отметки +41°C.