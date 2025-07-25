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События

Долгожданные дожди при аномальной жаре: прогноз погоды на неделю в Алматы

дожди летом, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:20 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на последнюю неделю июля. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидается выпадение осадков. При этом в городе сохранится сильная жара.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, в начале рабочей недели в южной столице сохранится аномально жаркая погода.

"Под влиянием термической депрессии температура воздуха в дневные часы будет в пределах +36+38°C. Ночные температуры останутся высокими – до +23+25°C, что создаст неблагоприятные условия для ночного охлаждения", – отметила специалист.

При этом синоптик добавила, что середина недели ознаменуется началом перемен: с северо-запада в регион начнет проникать более прохладная воздушная масса. "Ожидается увеличение облачности, возможны кратковременные осадки и грозы, особенно в горной и предгорной зонах", – объяснила инженер-синоптик.

"К концу недели жара постепенно пойдет на спад. Дневные температуры понизятся до +31+33°C, ночные – до +20+22°C. Это значительно улучшит общее самочувствие горожан и облегчит условия в ночное время. Возможен порывистый северо-западный ветер до 15-18 м/с", – сказала Гультансык Медеуова.

Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа 2025 год.

26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +36+38°C.

27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.

28 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +33+35°C.

29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +33+35°C.

30 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +31+33°C.

31 июля-1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что циклон придет на территорию республики, который принесет дожди и пыльные бури. Подробнее о погоде на 26, 27 и 28 июля 2025 года можете узнать здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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