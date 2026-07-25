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События

Поручение президента выполнено – Ерлан Карин о включении сакральных объектов Казахстана в список ЮНЕСКО

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:27
Скальные мечети Мангистауской области – Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Сұлтан Үпі – внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято 25 июля 2026 года на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в городе Пусане, сообщил первый замруководителя АП РК Ерлан Карин. Он отметил, что инициатива была принята при непосредственной поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:27

Фото: Telegram/erlankarin

"Это знаковое событие в истории Казахстана. В последний раз объект нашего национального культурного наследия включался в престижный список ЮНЕСКО 22 года назад (в 2003 году в него вошел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, в 2004 году – петроглифы Танбалы). В последние годы по инициативе президента эта работа была возобновлена, выйдя на качественно другой уровень. В частности, в 2024 году на третьем заседании Национального курултая в Атырау Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал Карин.

Он рассказал, что отметил во время выступления, что скальные мечети Мангистау были не только местами молитв и поклонения, но и своеобразными центрами образования и просвещения того времени.

"Эти скалы хранят историческую память нашего народа, заветы наших предков. Таким образом, ЮНЕСКО признала данные объекты выдающимся образцом многовековых духовных, культурных, архитектурных традиций".

Включение исторических объектов в список ЮНЕСКО еще сильнее привлечет внимание мирового сообщества к Казахстану, придаст новый импульс развитию отечественного туризма, откроет возможности для реализации инфраструктурных проектов.

"Это лишь начало большой работы. На заседаниях Национального курултая в Атырау, Туркестане и Кызылорде глава государства поручил всесторонне активизировать работу по включению национальных номинаций в списки ЮНЕСКО. В частности, поставлена задача включить в списки ЮНЕСКО Жаркентскую мечеть, полностью построенную из дерева, Вознесенский кафедральный собор в Алматы, петроглифы Каратау, а также "Слова назидания" Абая. На это будут направлены наши дальнейшие усилия".

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:27
На сессии ЮНЕСКО рассмотрят казахстанскую номинацию по Мангистау

Ранее Министерство туризма и спорта предоставило топ-10 красочных, сказочных и уникальных направлений Мангистауской области.

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Айсулу Омарова
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