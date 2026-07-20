На сессии ЮНЕСКО рассмотрят казахстанскую номинацию по Мангистау

На 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО ожидается рассмотрение казахстанской номинации "Скальные мечети Мангистау и связанные с ним сакральные объекты", сообщает Zakon.kz.

19 июля в официальной церемонии открытия приняли участие президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани.

Сессия объединила порядка 3000 участников из 196 государств-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества.

В ходе заседания Комитет Всемирного наследия рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия, а также 147 отчетов о состоянии сохранности объектов.

Делегация Казахстана принимает активное участие в работе сессии на правах члена Комитета Всемирного наследия.

На сессии ожидается рассмотрение казахстанской номинации "Скальные мечети Мангистау и связанные с ним сакральные объекты".

Как отметили в МИД РК, на заседании Национального Курултая в Атырау глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению уникальных подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сессия продлится до 29 июля.

Ранее сообщалось, что скандал из-за надписей на скалах закончился судом в Мангистау.