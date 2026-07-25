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События

В Таразе появятся Инклюзивный спортивный центр и новые общественные пространства

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:32 Фото: акимат Жамбылской области
По поручению главы государства в Жамбылской области системно реализуются проекты, направленные на развитие массового спорта, формирование доступной среды, сообщает Zakon.kz.

Одним из значимых шагов в этом направлении станет создание Инклюзивного спортивного центра, церемония закладки фундамента которого состоялась сегодня, 25 июля, в Таразе.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:32

Фото: акимат Жамбылской области

Это не просто строительство нового объекта, а значимый социальный проект, призванный расширить возможности людей с особыми потребностями, способствовать развитию инклюзивного спорта.

здание, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:32

Фото: акимат Жамбылской области

Современный многофункциональный комплекс будет расположен на территории площадью 1,6 гектара и сможет одновременно принимать до 300 человек. В центре предусмотрены универсальный спортивный зал, залы лечебной физкультуры и тренажеров, кабинеты медицинской и психологической поддержки, зоны отдыха и вся необходимая инфраструктура.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:32

Фото: акимат Жамбылской области

Уверен, что новый центр станет местом, где жители смогут заниматься спортом и укреплять здоровье. Надеюсь, что именно в его стенах вырастут талантливые спортсмены и будущие чемпионы, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене.

В рамках поручений президента по формированию комфортной городской среды в Таразе также ведется реализация крупных проектов по благоустройству, развитию общественных пространств, сохранению историко-культурного наследия и повышению туристической привлекательности города.

По улице Тауке хана продолжается строительство комплекса "Этноауыл". На его территории разместятся павильоны народных ремесел, кафе национальной кухни, юрты, административные здания и зоны отдыха. В дальнейшем комплекс станет одной из основных площадок для популяризации национальной культуры, традиций и туристического потенциала Тараза.

спортзал, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:32

Фото: акимат Жамбылской области

На участке от аэропорта до улицы Айша биби создается новая парковая зона. Проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, воркаут-зон, прогулочных дорожек и мест отдыха.

В рамках реконструкции проспекта Толе би планируется обновить пешеходные дорожки, установить современную систему освещения и скамейки, а также увеличить площади зеленых насаждений.

Отдельный проект благоустройства реализуется на проспекте Абая. Он предусматривает обновление архитектурного облика улицы и создание более комфортного общественного пространства для жителей города.

В жилом массиве "Гидрокомплекс" строится парк "Таза тыныс". На его территории появятся футбольная и баскетбольная площадки, воркаут-зоны.

Особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. Продолжается реконструкция караван-сарая "Торткуль" с сохранением его архитектурных особенностей. В перспективе объект должен стать одним из знаковых туристических мест региона.

В рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан" парк "Мамыр" преобразуют в современный экопарк. Проект предусматривает создание спортивных площадок, терренкуров – специальных пешеходных маршрутов для ходьбы, зон отдыха, глэмпинга, а также полностью доступной среды для людей с особыми потребностями.

Реализация этих проектов находится на постоянном контроле. Главное требование – обеспечить высокое качество работ и строгое соблюдение утвержденных сроков. Первые объекты станут доступны жителям уже до конца этого года, остальные планируется завершить в следующем.

Последовательное развитие общественных пространств, спортивной и туристической инфраструктуры позволит сохранить историческую самобытность Тараза и вместе с тем сформировать комфортную, безопасную и доступную городскую среду для каждого жителя.

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Айсулу Омарова
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