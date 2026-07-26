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События

На Алаколе и Балхаше десятки судов вышли на воду в поддержку партии "Әділет"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:07 Фото: партия "Әділет"
На озерах Балхаш и Алаколь прошел водный парад "Әділет желкені". В акции приняли участие владельцы различных видов водного транспорта – лодок, катеров, катамаранов и экскурсионных теплоходов, сообщает Zakon.kz.

Во время шествия над водой развевались государственные флаги Республики Казахстан и флаги партии "Әділет". Колонна судов прошла по акватории двух крупнейших озер нашей страны, привлекая необычным форматом внимание отдыхающих и жителей прибрежных населенных пунктов.

Участники акции отметили, что необычный формат мероприятия подарил яркие эмоции и объединил людей разных поколений. По их словам, "такие события дают ощущение праздника и напоминают, как важно быть вместе", а "вид десятков судов с развевающимися флагами над водой надолго останется в памяти".

озеро, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:07

Фото: партия "Әділет"

Один из участников необычной переклички двух озер также рассказал, что давно хотел выбраться на водоем, но все никак не мог найти времени.

"И тут такой повод появился. Сразу решил, что буду участвовать. Собрались с друзьями, вышли на лодке – и настроение сразу другое. Вокруг столько людей, все машут друг другу, радуются, улыбаются с берега. Большое событие. Очень хороший день. Праздничный!" – поделился он.

Другая участница парада "Әділет желкені" из Алаколя поделилась: она сначала приехала на озеро просто отдохнуть, но, увидев подготовку к масштабной акции, попросила присоединиться к ней.

"Когда ехала сюда утром, даже не думала, что будет столько лодок и катеров. А когда вся колонна пошла по озеру под флагами, это выглядело очень красиво. Еще все участники были на одной волне, буквально. Общались, фотографировались, знакомились. Такие моменты надолго заряжают, когда вокруг столько людей делают одно дело", – сказала она.

Акция стала частью предвыборной кампании партии "Әділет". Представители политической силы с вечера 23 июля активно начали знакомить жителей различных регионов с положениями своей предвыборной программы "Әділетті Қазақстан үшін". За последние дни партийцы провели сотни живых встреч и десятки крупных агитационных мероприятия по всей стране: активисты и кандидаты на выборы депутаты Курултая встречаются с трудовыми коллективами, предпринимателями, молодежью и общественностью. На этой неделе серия крупных мероприятий прошла в Туркестанской области, где завершилась масштабным концертом под открытым небо "ӘDILET EVENT". Свидетелями уникального дрон-шоу стали более 7 000 человек.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Əділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Əділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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Айсулу Омарова
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