В Косшы полностью завершили газификацию к первому юбилею города

Косшы завершил реализацию одного из самых масштабных и долгожданных инфраструктурных проектов – в городе полностью завершена газификация. Историческое событие совпало с первым юбилеем: ровно пять лет назад населенный пункт получил официальный статус города.

Вопрос обеспечения голубым топливом находился на особом контроле руководства страны и области. В рамках поручения главы государства от магистрального газопровода "Сарыарқа" была развернута масштабная стройка.

"В рамках поручения главы государства мы делаем один из самых важных шагов в развитии Косшы – полностью вводим в эксплуатацию систему централизованного газоснабжения. Это означает, что газификация города полностью завершена и все микрорайоны получили доступ к удобному и экологически чистому голубому топливу. В рамках юбилейных мероприятий совместно с компанией "ҚазақГазАймақ" принято решение о бесплатной выдаче жителям города Косшы приборов учета газа", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Реализация проекта потребовала колоссальных инженерных решений. За время работ специалисты проложили более 400 км современных газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления, смонтировали 1 крупный блочный газорегуляторный пункт и 43 шкафных пункта. Это позволило полностью закрыть потребности растущего города, население которого уже превысило 112 тыс. человек. Если первый пусковой комплекс был успешно запущен в тестовом режиме в сентябре прошлого года, то теперь система заработала на полную мощность во всех без исключения микрорайонах.

Помимо газификации, коммунальный сектор Косшы переживает масштабную модернизацию. За последние пять лет в городе и соседнем селе Тайтобе построено и отремонтировано свыше 80 км автомобильных дорог, активно решаются вопросы водоснабжения и стабильного энергоснабжения. С полным вводом системы газоснабжения город не только избавился от угольного и печного отопления, но и сделал мощный шаг к улучшению экологической обстановки, создав надежную базу для дальнейшего социально-экономического роста.