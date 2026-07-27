Рак приняли за обычное недомогание: ошибка врачей стоила казахстанцу жизни

Районную больницу в Западно-Казахстанской области обязали выплатить компенсацию семье пациента, умершего после несвоевременного выявления онкологического заболевания. Суд пришел к выводу, что при оказании медицинской помощи были допущены нарушения, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 июля 2026 года издание "Мой город", трагическая история началась в декабре 2023 года. Житель района Байтерек обратился за помощью к врачу общей практики в больницу №2. Мужчина жаловался на частую рвоту и темный стул – характерные симптомы серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Лечение затянулось почти на девять месяцев. В итоге драгоценное время было упущено, и 15 августа 2024 года мужчина скончался от онкологии.

Потеряв мужа и отца, вдова и ребенок погибшего обратились с иском в суд. Они потребовали взыскать с районной больницы по 10 млн тенге каждому в качестве компенсации морального вреда.

"В судебном заседании представители медучреждения и сама лечащий врач иск категорически не признали. По их словам, медицинская помощь оказывалась в полном объеме: пациенту рекомендовали пройти ФГДС, сдать анализы и пройти скрининг", – говорится в публикации.

Врач уверяла суд, что результаты общего анализа крови "не были критическими", а само заболевание протекало в скрытой форме и изначально имело неблагоприятный прогноз. Медики настаивали, что прямой причинно-следственной связи между их действиями и смертью человека нет.

Однако официальная проверка и материалы дела опровергли доводы медработников. Суд установил, что врач общей практики допустила грубые нарушения: не оценила результаты лабораторных исследований, не соблюдала протоколы диагностики и лечения Минздрава РК, своевременно не направила пациента к профильным специалистам и даже после получения патогистологического заключения затянула с консультацией онколога.

Суд пришел к однозначному выводу: именно халатное отношение и неспособность медиков вовремя отреагировать на ухудшение состояния здоровья пациента привели к тому, что рак диагностировали слишком поздно.

"Согласно статье 921 Гражданского кодекса РК, за вред, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, отвечает работодатель. По этой причине финансовая ответственность была возложена на государственное коммунальное предприятие", – сообщили в суде ЗКО.

Суд удовлетворил иск частично. ГКП на ПХВ "Больница №2 района Бәйтерек" обязали выплатить родным погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. тенге каждому.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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