Приняли рак за обычную изжогу: жуткая ошибка врачей погубила молодую учительницу

В Великобритании из-за врачебной ошибки 32-летняя учительница физкультуры оказалась неизлечимо больна раком. Медики целый год игнорировали жалобы ведущей здоровый образ жизни женщины на боль в горле, выписывая ей антидепрессанты и средства от изжоги вместо обследования, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, в сентябре 2024 года у Родуэлл начались проблемы с глотанием. После каждого приема пищи ей казалось, что еда застревает в горле, что сказывалось на ее аппетите и весе.

Боль в горле усиливалась, но, как утверждает женщина, необходимого лечения она не получала год – сколько бы она ни обращалась за помощью, ей прописывали антидепрессанты и лекарства от изжоги.

В январе 2026 года, когда Родуэлл едва не задохнулась, ей наконец диагностировали рак пищевода четвертой стадии – через год после появления первых симптомов. Болезнь сразу признали неизлечимой.

Сейчас женщине нужно проходить 12 курсов химиотерапии, принимать стероиды и таблетки, а также делать инъекции. Из-за побочных эффектов лекарств у нее начали неметь руки, возникли носовые кровотечения, сильный озноб и ежедневная усталость.

"Если бы болезнь диагностировали, когда я впервые пожаловалась на недомогание, я бы не переживала сейчас, что каждый мой день может стать последним. Я никогда не смогу иметь детей, шансов на нормальную жизнь больше нет. Я была подтянутой, здоровой и не курила. Теперь я слаба, не способна работать и замкнута в себе", – поделилась Виктория Родуэлл.

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