"Как вы допустили?": у годовалого малыша нашли опасный диагноз после визита в больницу Астаны

В Астане создали специальную комиссию после того, как у годовалого ребенка диагностировали туберкулез. Поводом для расследования стало заявление родственников малыша о том, что инфекция могла передаться от сотрудницы одной из столичных медорганизаций, передает Zakon.kz.

О резонансном случае первой сообщила тетя мальчика в социальных сетях. В своем посте она заявила, что заражение произошло в Городской детской больнице №1, где, по ее словам, работала медсестра с опасным диагнозом.

"Минздрав, как вы допустили, что в 1-й городской больнице работала медсестра с открытым туберкулезом? Теперь у моего племянника обнаружили туберкулез", – написала пользовательница соцсети Threads.

В Управлении общественного здравоохранения столицы прокомментировали ситуацию и сообщили о начале масштабной проверки с привлечением экспертов.

По данному случаю создана комиссия для проведения расследования.

"В состав комиссии включены главные внештатные специалисты УОЗ: педиатр, фтизиатр, пульмонолог, специалист по лучевой и функциональной диагностике. Также в комиссию будут привлечены специалисты РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии" МЗ РК и РГП "Департамент санитарно-эпидемиологичского контроля города Астана КСЭК МЗ РК. Соответствующая работа начата", – сообщили 27 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в УОЗ Астаны.

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