Опасные явления накроют Казахстан: названы регионы риска

В 16 областях Казахстана на 29 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается небольшой дождь, гроза, днем на севере, западе области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается дождь, гроза, град. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на западе области сильная жара 35 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

В области Улытау ожидается ветер северный, северо-восточный, ночью на юге области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, юге, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, в горных районах области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем в предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на западе области сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус.

Ранее сообщалось, что очень сильная жара до +44°C и дожди с градом одновременно ударят по Казахстану.