Казахстан накроет волна непогоды: синоптики назвали опасные регионы

В 16 областях Казахстана на 23 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 15 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов города Алматы) ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юго-востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный, днем на юге области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на юге, в центре области небольшой дождь, гроза. На юге области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ожидается сильный дождь, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. В северной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер северный на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь, гроза.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные дожди с грозами накроют почти весь Казахстан.