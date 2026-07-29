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События

Религиозные объединения ЗКО подключат к проекту "Қауіпсіз өңір"

религиозные деятели, прокуроры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 17:50 Фото: пресс-служба прокуратуры ЗКО
В Уральске состоялся круглый стол "Закон и порядок: Роль религии", организованный прокуратурой Западно-Казахстанской области.

В обсуждении приняли участие руководство региона, представители государственных и правоохранительных органов, традиционных религиозных объединений и бизнес-сообщества.

Открывая заседание, прокурор области Нурбек Ұласбекұлы отметил, что обеспечение общественной безопасности требует объединения усилий государства, общества и бизнеса.

В качестве примера он привел результаты проекта "Қауіпсіз өңір": в регионе благоустроены 12 дворов, установлены 300 камер видеонаблюдения, освещены 17 улиц и подходы к шести школам. По данным прокуратуры, эти меры позволили снизить уровень преступности на 18 процентов.

Заместитель акима области Кайыржан Мендигалиев подчеркнул, что традиционные религии способствуют укреплению нравственных ценностей, уважения к закону и общественного согласия. По его словам, особое внимание сегодня уделяется повышению правовой и религиозной грамотности молодежи. Эту работу, в частности, проводит межконфессиональный центр "YNTYMAQ", где жители могут получить теологические и правовые консультации.

Участники также отметили, что в Западно-Казахстанской области действуют 96 религиозных объединений восьми конфессий, которые посещают более 300 тысяч человек. Такой потенциал планируется использовать для профилактической работы, продвижения принципов идеологии "Закон и порядок" и реализации общественно значимых инициатив.

По итогам встречи поддержана инициатива прокуратуры по расширению участия традиционных религиозных объединений в проекте "Қауіпсіз өңір".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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