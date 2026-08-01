К жителям Алматы и еще четырех городов обратился "Казгидромет"
1 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Балхаш, ночью в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 1 августа. Синоптики предупреждают о сильной жаре и дождях с грозами.