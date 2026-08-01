Еще 1832 квартиры: в Алматы проходит второй этап вручения ключей новоселам

В Алматы продолжается реализация поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению качества жизни населения и обеспечению граждан доступным жильем, сообщает Zakon.kz.

1 августа 2026 года аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие во втором этапе вручения ключей от новых квартир жителям города.

В прошлом месяце ключи от новых квартир получили первые 885 семей. В рамках второго этапа планируется передать 1832 квартиры, из которых сегодня в жилом комплексе "Кенесары" ключи получили 946 семей. По итогам первых двух этапов жилищные условия улучшат 2700 алматинских семей. На третьем этапе будет передано еще 640 квартир, после чего реализация программы продолжится в рамках четвертого и пятого этапов.

Фото: акимат Алматы

"В рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на повышение качества жизни граждан, улучшение благосостояния населения и обеспечение социальной справедливости, в нашем городе особое внимание уделяется решению жилищных вопросов", – сказал аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

При распределении жилья приоритет отдается детям-сиротам, гражданам с инвалидностью, а также нуждающимся семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. После завершения второго этапа очередь на получение жилья для этих категорий значительно продвинется вперед. Для работающих жителей продолжают действовать программы льготного ипотечного кредитования. В текущем году по программе "Алматы жастары" принято более 5 тыс. заявок, а до конца года льготные жилищные кредиты смогут получить 1650 молодых алматинцев.

Фото: акимат Алматы

"Для нас строительство новых жилых комплексов – это не только возведение жилья, но и создание новой комфортной среды для жизни. Именно поэтому рядом с жилым комплексом "Кенесары" построена современная школа на 1200 мест", – отметил аким.

Фото: акимат Алматы

Обеспечение жителей качественным и доступным жильем остается одним из приоритетных направлений развития Алматы и последовательно реализуется в соответствии с поручениями главы государства.