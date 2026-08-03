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События

Партия "Әділет" поддерживает расширение участия женщин в принятии государственных решений

форум партии Адилет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:11 Фото: Партия "Әділет"
Партия "Әділет" намерена продолжить реализацию конституционных реформ, инициированных главой государства. Об этом представители партии заявили 3 августа 2026 года на Форуме в Актобе, передает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках регионального тура Республиканского предвыборного штаба в Актюбинскую область. На повестке дня вопросы поддержки семьи, защита женщин и детей, развитие социальной политики и расширение участия женщин в общественно-политической жизни страны.

Председатель Айбек Дадебай подчеркнул, что партия "Әділет" рассматривает свою программу как продолжение конституционных реформ, инициированных главой государства. Одним из ключевых направлений программы партии является поддержка семьи, защита женщин и детей, а также расширение участия женщин в общественно-политической жизни страны.

"Партия "Әділет" поддерживает конституционные реформы главы государства и считает своей задачей наполнять закрепленные в Конституции принципы справедливости, верховенства закона и уважения к человеку конкретными решениями. Поэтому поддержка женщин, защита детей и укрепление института семьи являются для нас одним из ключевых приоритетов", – сказал Айбек Дадебай.

Детали программы раскрыли кандидаты в депутаты Курултая Динара Закиева, Айжан Аймаганова, Ирина Тен, Ляззат Чинкисбаева и Алия Мамбеталина.

форум партии Адилет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:11

Фото: Партия "Әділет"

Кандидат в депутаты Курултая Динара Закиева напомнила, что по инициативе главы государства в Казахстане приняты 11 законов, направленных на защиту прав детей.

"Партия предлагает внедрить проактивное установление инвалидности с использованием искусственного интеллекта, расширить систему персональных социальных ваучеров, открыть восемь реабилитационных центров и обновить программы подготовки специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями. В основе программы партии лежит принцип справедливости. Мы намерены сделать так, чтобы он работал в повседневной жизни каждого человека, особенно тех, кто нуждается в поддержке", – сказала Динара Закиева.

Программа партии предусматривает также создание 79 тыс. новых мест в детских садах, 300 тыс. ученических мест в школах, планируется открыть девять перинатальных центров и внедрить центры неинвазивной диагностики во всех регионах страны.

форум партии Адилет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:11

Фото: Партия "Әділет"

Кандидаты в депутаты Курултая Ирина Тен и Айжан Аймаганова в свою очередь подчеркнули, что женщины должны иметь возможность своевременно получать юридическую помощь и защиту, особенно в случаях домашнего насилия, нарушения трудовых и социальных прав.

Участники форума подчеркнули важность развития психологической поддержки. Как отметила заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, ассоциированный профессор Алия Мамбеталина, партия "Әділет" одной из первых открыто подняла вопрос психологического здоровья, включила его в свою политическую программу и обозначила психологическое благополучие одним из приоритетов.

"Это сильное и своевременное решение", – считает она.
форум партии Адилет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:11

Фото: Партия "Әділет"

Подводя итоги Форума, представители партии отметили, что все предложенные инициативы объединяет одна цель – повышение качества жизни казахстанцев.

После Форума члены Республиканского предвыборного штаба проведут встречи с нефтяниками, металлургами, предпринимателями, трудовыми коллективами крупнейших предприятий региона и представителями креативной молодежи.

Изготовлено:

Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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