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События

Аккаунты WhatsApp массово заблокировали у казахстанцев: что произошло

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:04 Фото: unsplash
Пользователи WhatsApp по всему миру, в том числе и в Казахстане, 3 августа 2026 года стали жаловаться на блокировку их аккаунтов. В компании Meta прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях стали появляться публикации о том, что во время пользования мессенджер внезапно перестал работать и появилось окно с извещением о том, что идет проверка действий аккаунта и информации об устройстве на соответствие пользовательскому соглашению, проверка занимает не более 24 часов, о результатах сообщат.

сообщение о жалобе на блокировку ватсапа, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:04

Фото: Threads/rizspective

Жалобы поступали в том числе и от пользователей из Казахстана.

жалоба на блокировку ватсапа, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:04

Фото: Threads/arailym_designer

жалоба на блокировку ватсапа, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:04

Фото: Threads/khibadullayevaa

жалоба на блокировку ватсапа, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:04

Фото: Threads/aizhalina

В ответ на запросы иностранных СМИ компания Meta заявила, что работает над восстановлением доступа к этим аккаунтам. Так, TechCrunch пишет, что в ответ на их запрос Meta подтвердила наличие проблемы.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы опережать тех, кто пытается злоупотреблять нашим сервисом и блокировать учетные записи, чтобы обеспечить безопасность других пользователей. Иногда мы допускаем ошибки, и если это происходит, мы стараемся исправить ситуацию как можно быстрее, чтобы люди могли снова общаться в чате. Мы приняли меры по восстановлению затронутых учетных записей", – заявил представитель компании.

При этом, пишут СМИ, в Meta не озвучили подробностей о том, в каких именно странах и сколько учетных записей внезапно отправили на проверку. Пользователям, чьи аккаунты оказались под блокировкой, советуют ожидать результата проверки в течение суток. Если ошибка системная, доступ восстановят автоматически в рамках объявленных мер.

TechCrunch пишет, что популярный мессенджер насчитывает более 3 млрд активных пользователей в месяц по всему миру, поэтому даже относительно небольшой сбой может повлиять на тысячи пользователей.

Отметим, что казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников, действующих именно через WhatsApp. Например, в июне 2026 года полиция предупредила, что злоумышленники рассылают поддельные сообщения, представляясь "центром безопасности WhatsApp" или "официальной службой проверки". А житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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