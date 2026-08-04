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Общество

Аномальная жара до +40°С и ливни одновременно надвигаются на Казахстан

дожди, капли, погода, прогноз, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:17 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 5 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:

  • до +35...+37°С – в Атырауской области,
  • до +38...+40°С – в Мангистауской области,
  • до +35°С – на западе, юге Актюбинской области.
"Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков прогнозируется на западе, северо-западе, юге страны.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области, в областях Улытау и Абай, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке, в центре Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Акмолинской, на юге, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской областей, на юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу.

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Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. По данным "Казгидромета", с 5 по 7 августа 2026 года ожидаются дожди, но не во всех крупнейших мегаполисах страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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